„Dama pali, pije i przeklina”. Tymi tekstami zasłynęła Beta Tyszkiewicz

Od tej diwy moglibyśmy uczyć się nie tylko elegancji, dobrych manier, ale też podejścia do świata. Beata Tyszkiewicz słynie ze swoich złotych myśli na temat mężczyzn, konwenansów, miłości czy roli kobiet we współczesnym świecie. Przypominamy najciekawsze z nich, które z pewnością dają do myślenia.

Jaka jest dama? „Pali, pije i przeklina” przeszło do historii

Jednym z najbardziej znanych cytatów Beaty Tyszkiewicz jest ten o „byciu damą” z 2015 roku. – Prawdziwa dama pali, pije i przeklina. I naturalnie ogląda się za mężczyznami. To jest moja recepta na damę. Nic złego w tym nie widzę. Potrafię mieć ze sobą na różnych przyjęciach taką małą srebrną piersióweczkę, bo czasem się trzeba rozgrzać, a czasem się postawić – powiedziała w rozmowie z Newserią Lifestyle.

Z kolei w „Vivie!” w 2017 roku aktorka przyznała, że używa wulgaryzmów i nawet zdradziła, jakie jest jej ulubione przekleństwo. – Nie przeklinam dużo, ale utrzymuję, że można przekląć. Nigdy nie powiedziałabym: „Cie choroba”, „O Jezusie” albo „Chryste Panie”. „Spier***” jest cudne. I bardzo przydatne w życiu. Trzeba wiedzieć, kiedy w życiu spier*** – stwierdziła.

Beata Tyszkiewicz o mężczyznach

W 2013 roku w wywiadzie dla „Gali” Beata Tyszkiewicz nie ukrywała, że przyjaźni się tylko z mężczyznami i zdradziła, dlaczego tak jest. – Kiedy mężczyzna pyta pana o radę, to po pierwsze: on pana wysłucha, po drugie: bardzo często z tej rady korzysta. Kobieta natomiast zapyta o radę, a i tak zrobi po swojemu. Nie jestem w stanie rozmawiać z kobietami, bo te rozmowy są po nic. Bezproduktywne. Mam koleżanki, znajome, ale nie przyjaciółki. Poza tym mężczyźni są wierni w przyjaźni, nie czynią świństw… Przynajmniej rzadziej to występuje… – powiedziała.

Jednocześnie w książce „Nie wszystko na sprzedaż”, którą wydała w 2003 roku, napisała, że nie próbowała nigdy polegać na mężczyznach. „Lubię zależeć wyłącznie od siebie. Staram się mieć do wszystkiego odpowiedni dystans. Do miłości również. W gruncie rzeczy wiem, że mogę liczyć tylko na siebie i to mi odpowiada” – czytamy.

Beata Tyszkiewicz na zdjęciach sprzed lat. Onieśmielała urodą

Tyszkiewicz była trzykrotnie mężatką, choć nigdy nie wzięła ślubu kościelnego – zawsze decydowała się na cywilny. Była żoną Andrzeja Wajdy, Witolda Orzechowskiego i Jacka Padlewskiego. Poza tym związana była z Andriejem Konczałowskim, Walerym Płotnikowem, Andrzejem Łapickim czy Karlem Tesslerem. Do miłości aktorka ma również ciekawe podejście.

„Czym jest miłość w moim życiu? Przeszkodą, rozbiciem, rozproszeniem, rozkoszną niewygodą... Jeśli mówimy o życiu, to miłość jest niewygodna. Jeśli mówimy o miłości, to życie jest niewygodne. Trzeba mistrza, żeby te dwie wzajemnie się wykluczające sprawy pogodzić” – pisała w książce „Nie wszystko na sprzedaż”.

Beata Tyszkiewicz szczerze o samotności: To największy luksus

W 2017 roku Beata Tyszkiewicz wycofała się z życia publicznego po tym, jak przeszła rozległy zawał serca, po którym konieczne okazało się przeprowadzenie zabiegu udrożnienia tętnicy wieńcowej. Aktorka mieszka w centrum Warszawy i – wbrew namowom swojej córki – nie chce się przeprowadzić do dworku w podwarszawskich Głuchach, gdzie mieszka Karolina Wajda.

– Uważam, że samotność z wyboru w pewnym wieku kobiety – nie taka, że wszyscy ją opuścili – jest wręcz największym luksusem. Jeśli coś położy w domu, to to tam jest. Zetrze kurze, to one są starte, ubrania poskładane, filiżanka tkwi w miejscu, gdzie się ją postawiło, nikt tego nie rujnuje – wyjaśniała aktorka przed laty w „Gali”.

