Adam Zdrójkowski wylicza, ile potrzebuje, by godnie żyć. „To jest, która absolutnie mi wystarcza”

Adam Zdrójkowski już od małego grał w serialach i filmach. Wystąpił w „Rodzinie zastępczej” i „Chwili prawdy”, jednak największą rozpoznawalność przyniosła mu rola Jakuba Boskiego w „Rodzince.pl”, która ma doczekać się kontynuacji. Dzięki temu już w młodości zarabiał dużo pieniędzy. Teraz opowiedział w wywiadzie dla „Jastrząb Post”, ile jego zdaniem potrzeba, by godnie żyć.

Tyle potrzebuje miesięcznie na życie Adam Zdrójkowski. Dużo?

Nie od dziś wiadomo, że w Warszawie życie kosztuje dużo więcej niż w mniejszych miejscowościach. Zdrójkowski też zauważył tę różnicę i na pytanie o wydatki dyplomatycznie odpowiedział. — To zależy, czy mówimy o miejscu, takim jak np. Warszawa, czy o jednak bardziej prowincjonalnych miejscach — stwierdził.

Po chwili Adam Zdrójkowski otworzył się bardziej i powiedział, ile on potrzebuje pieniędzy, żeby dobrze żyć i mieć na swoje zachcianki. — Jeżeli miałbym powiedzieć o sobie i liczyć swoje wydatki i rachunki, które mam co miesiąc, to uważam, że 10-12 tys., to jest suma, która absolutnie na wszystko mi wystarcza — powiedział serialowy Jakub Boski.

Aktor o pracy u boku Wiktorii Gąsiewskiej w „Rodzince.pl”

Od pewnego czasu w mediach krążyły informacje, że „Rodzinka.pl” ma powrócić na antenę Telewizji Polskiej, po tym jak brutalnie została przerwana w 2020 roku przez poprzedni zarząd. Teraz te plotki zostały potwierdzone i zaczyna się zbieranie obsady. Na ten moment jeszcze nie jest wiadomo, kto zdecydował się przyjąć ponowne zaproszenie do serialu i jaka będzie fabuła.

Nie jest tajemnicą, że zarówno Adam Zdrójkowski, jak i Wiktoria Gąsiewska, była partnerka aktora, w serialu grali parę. Jak teraz miałoby wyglądać ich spotkanie na planie? Czy gwiazda młodego pokolenia jest w stanie zagrać u boku byłej dziewczyny?

— Myślę, że jeśli będzie taka chęć z jej strony i produkcji, to na pewno pojawimy się na planie obydwoje. Zresztą teraz w „Algorytmie miłości” graliśmy razem, przez dwa miesiące byliśmy na planie, także relacje są unormowane, wszystko jest okej— powiedział aktor.

Czytaj też:

„Rodzinka.pl” wraca na antenę TVP? „Doprowadzimy tę sprawę do końca”Czytaj też:

„Disney. Koncert spełnionych życzeń” dziś w Polsacie. Tak wyglądały największe polskie gwiazdy