Partnerka „Wiedźmina” pławiła się w luksusach. Tak kiedyś wyglądało jej życie

Henry Cavill to znany i ceniony aktor, który dał się poznać polskiej publiczności w serialu „Wiedźmin” na podstawie legendarnej sagi Sapkowskiego. Ostatnio o nim i Natalie Viscuso było głośno w mediach, a to za sprawą dziecka, którego się spodziewają. Ich związek trwa już 3 lata, a poznali się na planie zdjęciowym do jednego z filmów Cavilla. Jednak mało kto wiedział, jak kiedyś wyglądało życie wybranki serialowego Geralta z Rivii i czyją jest córką.

Natalie Viscuso to córka amerykańskiego multimilionera

W 2011 roku Natalie Viscuso ukończyła z tytułem licencjata Szkołę Sztuk Filmowych Uniwersytetu Południowej Kalifornii, gdzie otrzymała wyróżnienie akademickie. Teraz nadal, podobnie jak jej partner, obraca się w branży filmowej. Była wiceprezeską ds. telewizji i studiów cyfrowych w Legendary Entertainment. To znana wytwórnia, która wyprodukowała hit „Człowiek ze Stali” z Cavillem w roli głównej. Obecnie pracuje jako dyrektorka wykonawcza, związana z firmą Vertigo Entertainment.

Kobieta od najmłodszych lat znała pojęcie luksusu. Już jako mała dziewczynka jeździła w drogich autach swojego ojca, jadła w kilkugwiazdkowych restauracjach i mieszkała w wielkich willach z basenem. Nic dziwnego, bo to córka multimilionera, Roberta Viscuso, którego majątek szacowany jest na 100 milionów dolarów.

Partnerka Henry'ego Cavilla przekonywała w show: Jestem ponad klasą wyższą

O swoim życiu i luksusach, Viscuso opowiedziała przed laty w programie „Moje super-słodkie urodziny” na kanale MTV. Tym samym chciała się pochwalić bogactwem swojego ojca, a także uchyliła rąbka tajemnicy jak będzie wyglądać jej impreza urodzinowa z okazji 16. urodzin. Dodała jak bardzo rozpieszczał ją wtedy jej tata.

— Jestem Natalie, mam 15 lat. Właśnie przeprowadziłam się do Kalifornii z Nowego Meksyku. Jestem nowa w szkole, ale wszyscy już mnie kojarzą dzięki kolekcji samochodów mojego ojca. Pieniądze nie grają dla mnie roli. Jestem bardzo rozpieszczona, czasem mam z tego powodu wyrzuty sumienia, ale zasługuję na wszystko, co mam, bo zawsze byłam „miłą dziewczyną”, a nie „bogatą dziewczyną” — tak opisywała swoje życie celebrytka.

Ukochana Henry'ego Cavilla popisała się także imponującą kolekcją swoich markowych torebek i akcesoriów. Przyznała, że jej ojciec spełniał wszystkie jej zachcianki, tak by czuła się jak najlepiej.

— Jestem ponad klasą wyższą. Można powiedzieć, że jestem na jej szczycie. Tatuś specjalnie dla mnie wynajął jeden z najmodniejszych klubów, bym urządziła tam wielką urodzinową imprezę. Chcę pobić wszystkich i wyprawić imprezę, której nikt nie zapomni — powiedziała w 2005 roku Natalie Viscuso.

