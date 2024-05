Sara Boruc ma nowy i bardzo dochodowy biznes. Ceny zwalają z nóg

Sara Boruc odsunęła się na chwilę od showbiznesu, by zająć się nowym projektem. Teraz zaprezentowała, co to będzie. Cena zwala z nóg!

Sara Boruc to nie tylko żona utytułowanego piłkarza Artura Boruca, ale także przedsiębiorcza bizneswoman. Od lat skrupulatnie dzieli się swoimi momentami z życia prywatnego na Instagramie oraz rozwija swoje firmy. Celebrytka zaczęła od branży biżuteryjnej, gdzie wraz siostrami prowadziła sklep SIN by Mannei. Później otworzyła swój butik – The Mannei, w którym sprzedawała ubrania w centrum Warszawy. Jej projekty nosiły m.in. Hailey Bieber czy Kendall Jenner. Niedawno poinformowała, że zajmie się nowym biznesem. Sara Boruc sprzedaje hiszpańskie nieruchomości Sara Boruc zawsze podkreślała, że osiągnęła sukces dzięki ciężkiej pracy. Nie poprzestała na dotychczasowych osiągnięciach i teraz zaprezentowała nową firmę. Celebrytka poinformowała, że otworzyła biuro nieruchomości – Mannei. Estate, które oferuje pośrednictwo przy zakupie hiszpańskich domów i apartamentów. Chodzi o posiadłości warte nawet kilka milionów euro. Na stronie przedsięwzięcia można znaleźć budynki w hiszpańskiej Maladze, Costa del Sol czy Marbelli. „Styl życia w Los Angeles, europejska jakość. Witamy w Marbelli. Znajdziemy twój wymarzony dom" – takim hasłem Sara Boruc reklamuje swój biznes. Na Instagramowym profilu marki, który wystartował z końcem marca, znajdują się dane kontaktowe do firmy, a także wszystkie informacje potrzebne do zakupy mieszkań. Agencja nieruchomości szczyci się, że nie pobiera żadnych opłat za obsługę klienta. Dodatkowo przeprowadzi przez cały proces zakupu i pomoże ze wszystkimi formalnościami z kredytem. Biuro także zapozna z okolicą, pokaże sklepy, szkoły dla dzieci i zajmie się wszystkimi sprawami organizacyjnymi. Fani zachwyceni widokami Fani celebrytki oraz potencjalni klienci firmy chętnie komentują zdjęcia nieruchomości, dodawane przez agencję. Są zachwyceni widokami oraz samymi apartamentami. Na Instagramie sypią się gratulacje. „Te wnętrza", „Ale widok", „Wooow" — piszą z zachwytem obserwujący markę.

