Katarzyna Dowbor pożegna się z „Pytaniem na Śniadanie”? TVP szykuje plan

W ubiegłym roku jednym z najbardziej głośnych tematów show-biznesowych było zwolnienie Katarzyny Dowbor z programu „Nasz Nowy Dom”, w którym była gospodynią od samego początku. Dziennikarka z ogromnym doświadczeniem szybko jednak znalazła sobie nowe zajęcie. Rozpoczęła współpracę z Canal+ Domo, gdzie prowadziłą „Dowborowa od nowa”, a pod koniec stycznia 2024 roku zadebiutowała w „Pytaniu na Śniadanie” w parze z radiowcem Filipem Antonowiczem.

I chociaż Dowbor i Antonowicz przyciągnęli podczas swojego debiutu do „Pytania na Śniadanie” największą liczbę widzów – odcinek zgromadził średnio 499 tys. osób – po trzech miesiącach od jego emisji, TVP ma szukać już nowej pracy dla Katarzyny Dowbor.

To koniec Katarzyny Dowbor w „Pytaniu na Śniadanie”?

Ja podaje portal ShowNews, powołując się na anonimowego informatora, dziennikarka ma mieć problemy, związane m.in. z godzinami pracy w śniadaniówce.

– TVP szuka dla Kasi nowego programu. Zwyczajnie męczy ją poranne wstawanie. Okazało się, że prowadzenie porannego formatu nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Nawet jeśli ktoś – jak na przykład Kasia – ma w tym zakresie bogate doświadczenie – przekazał informator portalu.

Stacja ma zastanawiać się, jak wykorzystać talent dziennikarki i wśród pomysłów naturalnie pojawił się format remontowo-pomocowy.

– Producenci TVP zaczęli już nawet odzywać się do osób pracujących w Polsacie przy „Nasz nowy dom”. Chcą znowu złożyć do kupy starą drużynę Kasi. Problem w tym, że tego typu formaty to dla stacji olbrzymi wydatek, a sytuacja finansowa TVP nie jest najweselsza. Pomysł ruszy więc z miejsca dopiero, gdy znajdzie się odpowiedni sponsor – czytamy.

Doniesieniom portalu ShowNews zaprzeczyła Kinga Dobrzyńska, szefowa „Pytanie na Śniadanie”.

Czytaj też:

Kolejny znany dziennikarz TVP przeszedł do TV Republika. Debiutuje materiałem o imigrantachCzytaj też:

Kolejne zmiany w TVP dotyczą hitowych formatów. Polacy będą musieli zmienić nawyki