Agata Młynarska ostro o referendum aborcyjnym. „Poziom argumentów ze średniowiecza”

Od lat Agata Młynarska pozostaje niezwykle popularną i cenioną dziennikarką, która niejednokrotnie zabiera głos w ważnych społecznie sprawach. Teraz zrobiła to po raz kolejny. Jej post wywołał falę komentarzy.

Agata Młynarska o referendum aborcyjnym

Od kilku tygodni w Sejmie trwa burzliwa dyskusja na temat aborcji. Finalnie w czwartek 11 kwietnia rozpoczęła się debata nad czterema projektami ustaw zmieniającymi prawo aborcyjne – dwa z nich złożyła Lewica, a po jednym Trzecia Droga oraz Koalicja Obywatelska. W związku z tym Agata Młynarska postanowiła podzielić się ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych tym, co myśli o rozwiązaniach proponowanych przez poszczególne partie.

„Wszystkim, którzy debatują nad prawem kobiety do decydowania o tym, co dzieje się z jej ciałem i w jej ciele, polecam książkę «Aborcja jest» Katarzyny Wężyk. Czy chcemy czy nie – aborcja była, jest i będzie. Dojrzałość polega na tym, żeby wziąć na klatę fakt aborcji” – zaczęła swój post.

„Tu żadne referendum nie jest na miejscu. To nie kościół i religia stanową prawo w świeckim państwie. Chodzi o to, żeby mieć wybór! Nikt nikogo do aborcji nie zmusza! Aborcja pokątna, podziemna, z narażeniem życia, za grube pieniądze stawia kobiety przed tragicznymi wyborami. W imię czego? Żeby przyklasnąć hipokryzji? Narażać młode dziewczyny na ryzyko utraty zdrowia i życia?” – pytała.

Poza tym, że w swojej publikacji Agata Młynarska opowiedziała się przeciwko referendum dotyczącym aborcji i dodała, że kobiety mają święte prawo do przerywania ciąży, którego nikt nie powinien podważać, to podkreśliła, że wszystkie dyskusje na ten temat cieszą tych, którzy pragną w Polsce podziałów.

„Do czego to podobne, żeby w XXI wieku toczyć spory na poziomie argumentów ze średniowiecza. Aborcja powinna być legalna i bezpieczna. Gdyby dotyczyła decyzji o ciele mężczyzny już dawno byłaby legalna. Nie dalibyście sobie panowie szans na takie męki i cierpienia. Szybko by to zostało uchwalone! Dla mnie spór nie toczy się o to czym jest aborcja. Bo sejm to nie kościół. To spór o prawo do wolności i zdrowia kobiet” – podsumowała Agata Młynarska.

Jej emocjonalny wpis wywołał prawdziwą burzę, gdyż pod postem dziennikarki pojawiła się masa komentarzy. Wśród nich czytamy: „Żadne referendum nie jest potrzebne, tu jest potrzeba legalizacji i zezwolenia na aborcję. Wiele krajów w Europie jakoś nie ma z tym problemu, tylko Polska jest na szarym końcu” czy „Aborcja to ostateczność. Powinniśmy walczyć o to, żeby już w szkołach bardziej uświadamiać młodzież”, ale także „Aborcja nigdy nie będzie bezpieczna. Dla jednej z osób, dziecka, kończy się zawsze śmiercią”.

