Agata Młynarska oceniła młodszych kolegów po fachu. „To już zupełnie inne dziennikarstwo”

Agata Młynarska wiele lat temu była jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek Telewizji Polskiej. Następnie przeszła do Polsatu, by po paru latach znaleźć się z kolei w TVN. Jesienią 2023 roku prowadziła program „Stylowe taxi Agaty” na antenie TVN Style, a wiosną 2024 „Konfrontacje Agaty” na antenie tej samej stacji. W tym roku Agacie Młynarskiej mija 35 lat pracy w telewizji. Jak dziennikarka ocenia zmiany, które w ostatnim czasie zaszły w świecie mediów?

Agata Młynarska o telewizji

Prezenterka udzieliła wywiadu „Super Expressowi” i wyznała, że za swój największy sukces uważa to, że od 35 lat nieprzerwanie pracuje. – Zdążyłam już poznać telewizję od podszewki, z bardzo różnych stron, bo pracowałam i jako redaktorka i jako szefowa a także jako scenarzystka. Bywałam też producentką, reżyserką, autorką, pomagałam też innym prowadzącym, czasem także pisząc im teksty. W jednym projekcie zajmowałam się nawet make-upem – wspominała.

Agata Młynarska stwierdziła, że telewizja jest obecnie zdecydowanie trudniejsza w realizacji niż kiedyś, ponieważ każdy może obecnie opublikować film, który może w sieci zgromadzić większą widownię niż niejeden telewizyjny format. – To już nie są czasy, gdy tradycyjna rozmowa jeden na jeden, znajdzie miejsce na antenie w tzw. prime timie. Telewizja musi stawiać na produkcje, które w jakiś sposób przykują dużą widownię. Te wyzwania są dziś po prostu zupełnie inne, niż 15-20 lat temu – mówiła.

Dodała również, że praca w mediach to nieustająca zmiana i trzeba się do tego przyzwyczaić. Już za czasów jej kariery w Telewizji Polskiej, w trakcie 17 lat było 18 prezesów. – Jasne, że fajnie jest mieć poczucie komfortu psychicznego wynikającego ze stałej posady, tak jak to w telewizji miało miejsce przed laty, ale te czasy już dawno się skończyły – oceniła i zdradziła, co myśli o dziennikarzach z młodszego pokolenia.

– Myślę, że młodzi w tej branży to już tak naprawdę zupełnie inne dziennikarstwo, zupełnie inne media i oczekiwania. Jedyne, co mogłabym im poradzić, to żeby uczyli się języków, czytali książki i płynnie władali językiem polskim, bo to w naszej pracy podstawowe narzędzie. Gdy już będą wiedzieli, jak mówić, powinni się też zastanowić, co chcą mówić. Po trzecie, nie powinni zapominać o szacunku dla swoich rozmówców. Warto nawet i 10 razy zastanowić się, zanim upubliczni się czyjąś intymną historię. Upewnić się, że nie wyrządza się komuś krzywdy. Jasne, że dziennikarz szuka mocnych tematów, które odbiją się szerokim echem. Sukces jest ważny, ale nie za wszelką cenę, bo po drugiej stronie też jest człowiek – podkreśliła.

Czytaj też:

„Nigdzie się nie wybieram”. Agata Młynarska ucina spekulacje o powrocie do TVPCzytaj też:

Agata Młynarska ostro o Telewizji Polskiej. „To toksyczne miejsce”