Oliwia Bieniuk zmaga się z porównaniami do swojej mamy. Takie wiadomości dostaje

Oliwia Bieniuk jest najstarszym dzieckiem aktorki Anny Przybylskiej i piłkarza Jarosława Bieniuka. Para miała też dwóch synów: Szymona oraz Jana. To jednak głównie ich córka przyciąga zainteresowanie. Oliwia Bieniuk postanowiła pójść w ślady sławnej mamy i chce zostać aktorką. Na swoim koncie ma już występ w tanecznym show „Taniec z Gwiazdami” i angaż w serialu „Gliniarze”. Na swoim Instagramie, gdzie śledzi jej życie prawie 300 tysięcy osób, reklamuje też takie marki jak Wojas, Tous, Maybelline, Bon Prix czy Viktor & Rolf.

Oliwia Bieniuk zmaga się z porównaniami do swojej mamy Anny Przybylskiej

Oliwia Bieniuk jest bardzo podobna do swojej mamy Anny Przybylskiej i często jest z nią porównywana, mimo że otwarcie przyznaje, że tego nie chce. W wywiadzie dla „Vivy!” 21-latka mówiła, że walczy z niskim poczuciem własnej wartości.

– Ciągle nad tym pracuję, by poczucie wartości czerpać z wewnątrz, nie z zewnątrz. Chodzę na studia, rozwijam się, uprawiam nadal sport i czerpię z tego satysfakcję – mówiła. – Widzę w sobie cechy obojga rodziców. Mama i tata byli bardzo towarzyscy. Myślę, że mam w sobie upór mojej mamy. Ale nie chcę być z nią porównywana, bo jestem przecież Oliwią Bieniuk i muszę sama zapracować na swoją przyszłość, i wydobyć z siebie to, co jest we mnie najlepsze. A co to jest, to jeszcze nie wiem – zaakcentowała.

Choć wspomniany wywiad ukazał się w październiku 2023 roku, Bieniuk wciąż codziennie musi mierzyć się z niepochlebnymi komentarzami. Gwiazda zamieściła teraz na Instagramie jedną z takich wiadomości, którą dostała od fanek. W odpowiedzi na jej relację na „InstaStory” kobieta napisała:

„Brawo, ale bardziej bym wolała Anię widzieć”.

„Dobry wieczór” – odpisała krótko Bieniuk.

Galeria:

Oliwia Bieniuk – styl 21-letniej gwiazdyCzytaj też:

Pamiętacie Macieja z „Chłopaków do wzięcia”? Dziś to Alexandra i kandydatka w wyborach!Czytaj też:

Ruszyły zapisy na słynny obóz Anny Lewandowskiej. Cena może przestraszyć