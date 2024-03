Łukasz Schreiber zdradził powód rozstania z żoną. Marianna Schreiber jednak o wszystkim wiedziała?

Na początku marca 2024 roku poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz kandydat na prezydenta Bydgoszczy Łukasz Schreiber poinformował niespodziewanie, że rozwodzi się ze swoją żoną. Przekazał tę wiadomość w jednym z wywiadów i szybko okazało się, że Marianna Schreiber dowiedziała się o tym w tym samym czasie, co cała Polska. Schreiberowie byli małżeństwem od 2015 roku i mają wspólnie córkę Patrycję.

Łukasz Schreiber niechętnie wcześniej wypowiadał się na temat swojego małżeństwa. O relację z politykiem PiS często pytana za to była Marianna Schreiber, która czasami przyznawała otwarcie, że jej mąż faktycznie ma problem z zaakceptowaniem jej życiowych wyborów. Celebrytka ma za sobą bujną karierę w mediach. Najpierw głośno było o jej występie w „Top Model”, potem założyła partię polityczną o nazwie „Mam dość!”, następnie opublikowała książkę, zatytułowaną „Udane życie” czy wstąpiła do wojska. Teraz Schreiber walczy w ringu w ramach Clout MMA.

Marianna Schreiber o rozstaniu z mężem: Polityka jest brudna

Po tym, jak Marianna Schreiber z mediów dowiedziała się o rozpadzie swojego małżeństwa, zamieszczała całą masę materiałów, uderzających w jej męża. Potem pojawiła się u Kuby Wojewódzkiego i mówiła, że w tym momencie myślała, że jej życie nie ma sensu.

– Czuję się przegrywem, bo co z tego, że osiągam jakieś sukcesy, że zarabiam pieniądze. I po prostu nie mam tego backgroundu takiego, o który w życiu chyba nie trzeba wcale tak walczyć. I tyle. Zawsze chciałam dla swojego dziecka tego, czego ja nie miałam. Ja nie miałam pełnej rodziny i chciałam, żeby moje dziecko ją miało. I okazuje się, że po prostu ta polityka, w którą sama się chciałam zaangażować jest tak brudna, że to ona tak naprawdę doprowadziła do tego, w jakim miejscu jestem teraz. Do tego, że nie mam tej rodziny – podkreślała.

Łukasz Schreiber o powodach rozstania z żoną

Teraz na temat powodów rozstania ze swoją żoną wypowiedział się w końcu sam Łukasz Schreiber.

– Co jest dla Pana najważniejsze – polityczna kalkulacja czy życie rodzinne? – zapytała polityka dziennikarka Beata Lubecka w trakcie rozmowy w czwartek 21 marca w Radiu ZET.

– No wie Pani... No, to jest takie pytanie, na które nikt nie ma wątpliwości jak odpowiedzieć – odpowiedział Schreiber. Przyciskany jednak do odpowiedzi przez Lubecką dodał: „No dobrze, no ale wie pani doskonale, z jakiego powodu to się bierze. Całe moje życie przez ostatnie 2,5 roku media sprowadziły do poziomu jakiegoś »Big Brothera«. No, tak to wyglądało. Ja cały czas milczałem, milczę, nie komentuję, nie oceniam. Natomiast tutaj to był krótki, suchy komunikat”.

Z dalszej części rozmowy wynika, że Łukasz Schreiber jednak powiedział żonie o separacji, zanim ogłosił tę decyzję w mediach.

– Niestety nie jestem w stanie poradzić nic na to, co ktoś inny mówi – przekazał.

– To znaczy, że pana żona mówi nieprawdę? – zapytała Lubecka.

– Obojętnie co ja powiem, to ktoś kto mnie zna, doskonale wie jak było. Ktoś kto mnie nie lubi, obojętnie co powiem, w nic nie uwierzy – stwierdził polityk PiS.

