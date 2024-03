Marina Łuczenko-Szczęsna w ciąży trafiła do szpitala. „Byłam nieobecna”

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny niedawno podzielili się szczęśliwą nowiną w sieci i poinformowali internautów, że spodziewają się kolejnego dziecka. Teraz artystka postanowiła zdradzić więcej szczegółów. Okazuje się, że musiała się zmierzyć z pewnymi trudnościami.

Marina Łuczenko-Szczęsna o początkach ciąży

Marina i Wojciech Szczęśni od czerwca 2018 roku spełniają się w roli rodziców. Kiedy na świat przyszedł ich synek Liam, szybko stracili dla niego głowę. Kilka dni temu, bo 13 marca, okazało się, że postanowili powiększyć swoją rodzinę. Wokalistka i bramkarz reprezentacji Polski opublikowali wówczas na Instagramie post, w którym poinformowali, że spodziewają się dziecka. „Czekamy na ciebie” — wyznała wówczas artystka pod zdjęciem.

Wiadomo, że piosenkarka zwlekała z ogłoszeniem ciąży. – Niekoniecznie chciałam się dzielić tym moim szczęściem ze światem ze względu na to, że zdecydowanie lepiej się żyje bez mediów, bez Instagrama. Wiadomo, jak to jest, jak się wystawiasz na ocenę innych ludzi, to różne bywają komentarze. Kobieta w ciąży jest bardziej wrażliwa, nie może się przejmować, ale mi się wydaje, że ja już jestem tak uodporniona po tym, co musiałam przeżyć w ciąży z Liamem — mówiła niedawno na Instastory.

Finalnie stwierdziła, że coraz trudniej jest jej ukrywać rosnący brzuszek, dlatego postanowiła się podzielić radosną nowiną. – Nie chciałam wstawiać starych zdjęć, więc po prostu zniknęłam sobie na jakiś czas. Ale wiadomo, nie da się tak w nieskończoność ukrywać, wiec stwierdziłam, że jak mam się pokazywać, to chcę być naturalna w tym, chcę być sobą, chcę się dzielić moim szczęściem — wyznała.

Teraz Marina Łuczenko-Szczęsna zorganizowała dla fanów serię pytań i odpowiedzi. Kiedy jedna z osób zapytała wokalistkę o jej samopoczucie, ona ujawniła, że początek drugiej ciąży był dla niej trudny. Z powodu dolegliwości trafiła nawet do szpitala.

„Początki były trudne dla mnie. Pierwsze trzy miesiące byłam nieobecna, zmęczona, nudności, wstręt do zapachów, średnio z apetytem. Wylądowałam w szpitalu z wymiotami. Po mniej więcej 12 tygodniach ustąpiło i od tamtej pory czuję się w miarę dobrze na tyle, żeby funkcjonować, ale jednak już na zdecydowanie niższych obrotach” – napisała.

