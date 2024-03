Anna Popek nie chciała odchodzić z TVP. Wydała oświadczenie

Kariera obecnie 55-letniej Anny Popek w TVP rozpoczęła się w latach 90. Dla stacji prowadziła poranny program „Kawa czy herbata?”. Po kilkuletniej przerwie, podczas której była m.in. doradczynią Ministra Finansów Grzegorza Kołodki, pojawiała się w kilku autorskich programach, w tym „Trop sekret” czy „Po oklaskach”. Wtedy też zaczęła pracę w TVP2 we wspomnianym „Pytaniu na Śniadanie”. Z formatu odeszła niespodziewanie po 14 latach, by wrócić do niego w 2023 roku.

Anna Popek po 30 latach żegna się z TVP

Po zmianie władzy w państwie, zmiany zaszły także w Telewizji Polskiej. Pracę straciło szerokie grono dziennikarzy, którym nowy rząd i nowi włodarze TVP, przypisywali nieobiektywność i działanie na koszt Prawa i Sprawiedliwości. Do grupy osób, które pożegnały się z Telewizją Polską, dołączyła 15 grudnia Anna Popek. Dziennikarka wydała oświadczenie, w którym wspomniała lata spędzone w telewizji publicznej.

„Dzisiaj, 15 marca 2024, po 30 latach nieustannej pracy, rozstałam się z Telewizją Polską. Rozstałam się ze swoim dziewczęcym marzeniem, z moim oknem na świat, z miejscem, gdzie dorosłam i dojrzałam jako człowiek i jako dziennikarka” – zaczęła. Dalej przyznała, że zmieniały się lata, rządy i technologia, a ona krążyła po tych samych korytarzach.

„Pamiętam słowa Hani Suchorabskiej – mojej pierwszej kierowniczki produkcji z Katowic, która na początku mojej pracy powiedziała: »Pamiętaj Ania, bezpieczeństwo anteny jest najważniejsze«. Przez te wszystkie lata jej słowa były dla mnie zawodowym drogowskazem” – kontynuowała.

Anna Popek nie chciała odchodzić z Telewizji Polskiej

Dziennikarka zapewniła, że nie chciała żegnać się ze swoim pracodawcą. „Nie chciałam tego rozstania, ale trzeba przyjmować fakty takimi, jakie ona są. Z pokorą i zrozumieniem” – podała. „Rozstaję się z telewizją w marcu – u progu wiosny. Wraz z nią przyjdzie nowe, świeże, prawdziwe. Bez udawania i poprawności” – zakończyła.

Do zamieszczonego posta Anna Popek dodała kilka zdjęć, które zrobiła w TVP na przestrzeni lat.

