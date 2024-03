Dagmara Kaźmierska na zdjęciach sprzed lat. „Bez sztucznych rzęs i kilograma szpachli”

Kiedy światło dzienne ujrzała informacja, że bohaterka „Królowych życia” weźmie udział w najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami”, w sieci wybuchła prawdziwa burza. Wielu internautów było zbulwersowanych, że Dagmara Kaźmierska pojawi się w formacie Polsatu ze względu na jej kryminalną przeszłość. Obecnie trzeba jednak przyznać, że jest ona jedną z najbarwniejszych postaci programu, która nie przejmuje się krytyką jury, tylko dobrze się bawi. Teraz media przypomniały jej zdjęcie sprzed lat.

Metamorfoza Dagmary Kaźmierskiej

Kiedy Dagmara Kaźmierska miała 19 lat, poznała swojego przyszłego męża, Pawła Kaźmierskiego. – Zakochałam się, straciłam głowę dla mojego męża. (...) To była duża, prawdziwa miłość. Taka ogromna, szalona — mówiła w niedawnym wywiadzie dla „Świata Gwiazd”. W 2001 roku urodziła syna, Conana, który do dziś jest oczkiem w jej głowie. W jej życiu nie brakowało w tym czasie emocji, bowiem w tym samym roku jej ukochany miał zatarg z gangsterem Dariuszem L. „Szpilą”, a poza tym usłyszał zarzut zabójstwa, przez co ukrywał się z rodziną w USA. Kaźmierscy zostali ujęci dopiero po powrocie do Polski w 2005 roku.

„Dagmarę z powrotem do Kłodzka przygnała tęsknota za bliskimi. Męczył ją ogrom Ameryki, uliczne korki i wieczny pośpiech. Ale amerykańskie upodobanie do rozmachu weszło jej już krew. Lubi błyszczeć” — podawali twórcy programu „Królowe życia”, którego gwiazdą lata później została Kaźmierska.



Choć obecnie znakiem charakterystycznym Dagmary Kaźmierskiej są długie, sztuczne rzęsy, blond włosy, makijaż permanentny oraz mocna opalenizna, w tamtych czasach wyglądała zupełnie inaczej. Fanom ciężko sobie wyobrazić „Królową życia” w innym wydaniu, jednak media przypomniały właśnie jej zdjęcia sprzed lat. W 2020 roku celebrytka opublikowała na swoim Instagramie fotografie, które pokazują ją w całkiem innym wydaniu. Pokazała m.in. jak wyglądała zaledwie kilka dni po urodzeniu syna.

„4 -dniowy Conanek i ja. Bez sztucznych rzęs, permanentnego makijażu i kilograma szpachli. Ale za to z BARDZO wyskubanymi brwiami” – napisała pod zdjęciem.

Jakiś czas później Dagmara Kaźmierska zdecydowała się wspomnieć w swoich mediach społecznościowych jeszcze wcześniejsze lata. Opublikowała wówczas swoją fotografię z 1995 roku, kiedy miała zaledwie 20 lat. W opisie prześmiewczo skomentowała swoją opaleniznę.

„To były piękne dni, po prostu piękne dni. Stambuł 1995 rok. Tyle lat... Jak widać na załączonym obrazku, dziewczyny lubią brąz, a słońce o tym wie, kobiety lubią brąz, solara grzeje się. Uwielbiam to miasto, słońce i solarium. Boże, gdzie te dni, że człowiek oprócz pomadki nie potrzebował grama makijażu. A teraz dzień musi od szpachli zaczynać” – podsumowała.

Obserwatorzy w miły sposób komentowali fotografie Dagmary Kaźmierskiej. Pod postami czytamy: „Pani Dagmaro, kocham Pani dystans do siebie. Tekst o szpachli – mistrzostwo”, „Nic się Pani nie zmieniła. Kolor włosów tylko inny, ale poza tym uśmiech ten sam. Czas jest łaskawy dla Pani”, „I tak pani będzie zawsze piękna” czy „No identyczna, tylko włos inny!”.

