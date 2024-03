Natalia Niemen pożałowała, że okazała wsparcie dla Andrzeja Dudy. „Religia zryła mi beret”

Natalia Niemen jest córką artysty Czesława Niemena i modelki Małgorzaty Niemen. Sama karierę muzyczną rozpoczęła pod koniec lat 90., towarzysząc w chórkach Natalii Kukulskiej. Jej pierwsza płyta, zatytułowana „Na Opak”, zawierająca kompozycję artystów, związanych z formacją Sixteen, pojawiła się na rynku w 1998 roku i osiagnęła sukcesy na listach przebojów RadiaZET i TVP1. Niemen ma też za sobą występ na Festiwalu Polskiej Piosenki Opole'98. Śpiewała w grupach chrześcijańskich takich jak New Life' M czy Trzecia Godzina Dnia.

Natalia Niemen o wierze: To była toksyczna forma szukania siebie

Przez długi czas Natalia Niemen była katoliczką, a po tym, jak wyszła za mąż za baptystę Mateusza Otrembę, protestantką. W 2020 roku poinformowała, że porzuciła chrześcijaństwo. W wywiadzie udzielonym magazynowi „Wysokie Obcasy” w lipcu 2023 roku, Niemen opowiadała, jak wyglądała przed laty jej wiara. Przyznała, że jako dziecko miała „bzika” i potrafiła rezygnować z zabawy, żeby się pomodlić.

Gdy Niemen miała już około 20 lat, doświadczyła – jak sama to nazwała – „toksycznej formy szukania siebie”. – Wróciłam do tematu chrześcijaństwa w sposób mocno fundamentalistyczny. Tylko tym razem weszłam w protestantyzm – opowiedziała.

Według córki legendarnego artysty, oba z tych środowisk były dla niej szkodliwe. – W środowisku protestanckim nie spotkałam zbyt wielu osób podobnych do mnie, z którymi miałabym bliską więź, mogła porozmawiać o tym, co mnie interesuje. Ale to pragnienie akceptacji jest tak silne, że rezygnujesz z tego za dobre słowo od czasu do czasu: „fajna jesteś, Natalia, bo tak się super modlisz, tak świetnie śpiewasz o Jezusie” – przekazała.

Natalia Niemen: Religia sprowadza cię do roli robaka

W 2020 roku Niemen doszła do wniosku, że „chrześcijanie dali jej w kość”. – To środowisko naszpikowane osobami z olbrzymimi deficytami, które nie chcą nad sobą pracować. To oczywiście nie dotyczy wszystkich, ale takich ludzi jest sporo. Uważają, że Bóg za nich wszystko załatwi, że tak naprawdę nie muszą się zmieniać, bo i tak będzie im wybaczone – oceniła.

– Religia i modlitwa sprowadzają cię do roli robaka, który nic nie może: jestem grzeszna, nie mam mocy, ale z tobą, Boże, jakoś to będzie. To opieranie się na czymś, co jest na zewnątrz, utrzymywanie się na poziomie dziecka, które nie jest za nic odpowiedzialne. Religia ściąga z ludzi odpowiedzialność za ich reakcje, emocje, to, kim są – stwierdziła artystka.

Natalia Niemen śpiewała na konwencji Andrzeja Dudy. Później żałowała

W sieci pojawił się teraz nowy odcinek podcastu Natalii Szymańczyk, którego gościnią była właśnie Natalia Niemen. Artystka pytana była o to, jak ocenia poczynania Andrzeja Dudy w kontekście tego, że przed laty wspierała jego kandydaturę, a nawet śpiewała w 2015 roku na konwencji inaugurującej kampanię wyborczą późniejszego prezydenta. Wykonała wówczas dwa utwory swojego ojca – „Niebo” oraz „Dziwny jest ten świat”. – Jestem fanką tradycyjnej rodziny, facet ma rządzić, a kobieta winna być jego pomocą i podporą – mówiła wtedy artystka w rozmowie z magazynem „wSieci”.

Poglądy Niemen diametralnie się zmieniły. W rozmowie z Szymańczyk gorzko podsumowała swoje zachowanie. – To były lata świetlne ode mnie, jaką jestem dzisiaj. Zważywszy na to, że strasznie ważne dla mnie były wartości chrześcijańskie, to ja naprawdę wierzyłam, że Andrzej Duda wprowadzi ten chrześcijański porządek. Ja potem żałowałam. Ale dzisiaj zaliczam to do jakiegoś bogactwa doświadczenia – przekazała.

Niemen stwierdziła, że przed laty była religijną fundamentalistką. – Religia zryła mi beret. Wierzyłam, że wierzę najlepiej – powiedziała.

