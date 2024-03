Penelope Cruz i Brad Pitt jako para na pokazie w Paryżu. „Taki piękny moment”

Aktualnie trwa fashion week w Paryżu, podczas którego najbardziej prestiżowe domy mody prezentują swoje kolekcje na sezon jesień-zima 2024/2025. We wtorkowy wieczór 5 marca odbył się wyczekiwany pokaz Chanel. Dyrektor kreatywna marki, Virginie Viard, zaprezentowała widowni niezwykłe widowisko, którego bohaterami nieoczekiwanie stali się Brad Pitt i Penelope Cruz.

Brad Pitt i Penelope Cruz w filmie Chanel

Kiedy żył jeszcze Karl Lagerfeld, który jako dyrektor kreatywny marki odbudował jej pozycję na rynku, pokazy Chanel co sezon zaskakiwały rozmachem i oczarowywały scenografią. Teraz Virginie Viard stara się godnie zastąpić kultowego designera, a przez najnowszy pokaz o marce znów mówi się w mediach całego świata. Tym razem jednak stało się tak nie przez projekty, a nostalgiczny film wyświetlony tuż przed prezentacją kolekcji.

Wydarzenie Chanel rozpoczęło się bowiem czarno-białym filmem krótkometrażowym, w którym w główne role wcielili się Penelope Cruz i Brad Pitt. Wspólnie odegrali sceny z filmu „Kobieta i mężczyzna” z 1966 roku francuskiego reżysera Claude’a Leloucha. Widzowie mogli ujrzeć romantyczne momenty między aktorami – od spaceru po plaży, przez przejażdżkę po mieście sportowym samochodem, aż po wykwintną kolację w ekskluzywnym hotelu.

W filmie podczas składania zamówienia Pitt debatuje między Chateau a Chateaubriand. Finalnie zamawia dla nich to drugie, kiedy widzi, że kelnerka jest rozdrażniona zalotną atmosferą między parą. – Myślę, że jest na nas zirytowana. Zdecydowanie nie jest szczęśliwa – mówi Pitt, na co Penelope Cruz pyta: „Chcesz, żebyśmy ją uszczęśliwili?”, po czym zwraca się do kelnerki. – Przepraszam. Przepraszam, czy mają Państwo wolne pokoje? – dodaje.

Taka zapowiedź pokazu ma większy sens. Otóż oryginalny film został częściowo nakręcony na smaganych wiatrem plażach Deauville, a „początek historii miłosnej” między Pittem a Cruz, ma być hołdem dla tego francuskiego kurortu, jaki był pierwszym miejscem, w którym ponad sto lat temu otwarto pierwszy butik Chanel. Warto dodać, że honorowymi gośćmi pokazu był reżyser oryginalnej produkcji, 86-letni Lelouch, a także Penelope Cruz, która zdradziła w wywiadzie, jak wyglądała praca nad nową wersją filmu.

– Plan zdjęciowy z Chanel trwał dwa dni. Świetnie się w tym czasie bawiliśmy. Wszyscy żałowaliśmy, że Brad nie mógł tu dzisiaj być. Ale on pracuje nad filmem, który – tak na marginesie – robi z moim mężem. Ale cudownie się bawiłam pracując z Bradem – wyznała w rozmowie z magazynem „Vogue”.

Następnie określiła premierę filmu krótkometrażowego jako „taki piękny moment” i podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat gry aktorów z oryginalnej produkcji z 1966 roku, Anouk Aimée i Jean-Louisa Trintignanta. – Myślę, że Inez i Vinoodh zrobili coś niesamowitego. „Kobieta i mężczyzna” to jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów, a Claude Lelouch to jeden z moich ulubionych reżyserów. A Anouk Aimée zawsze była jedną z moich ulubionych aktorek. Ona jest niezwykłą pięknością, taką ikoną mody – dodała.

