Tak Brad Pitt zareagował na słowa swojego syna. Pax Jolie-Pitt nazwał go „światowej klasy dupkiem”

Brad Pitt został ojcem Paxa rok po tym, jak jego ówczesna partnerka Angelina Jolie adoptowała chłopca z sierocińca w Ho Chi Minh City w Wietnamie w 2007 roku. Miał trzy lata i został porzucony przez uzależnioną od heroiny matkę. Pitt i Jolie pobrali się później – w 2014 roku. Poza Paxem Brad Pitt i Angelina Jolie wychowywali też wspólnie: Maddoxa Chivana, Zaharę Marley, Shiloh, Knoxa Leona i Vivienne Marcheline. Para rozwiodła się w kwietniu 2019 roku.

Co Pax Jolie-Pitt napisał o swoim ojcu?

Przypomnijmy, post, o którym zrobiło się głośno we wtorek 21 listopada, autorstwa jednego z synów Angeliny Jolie i Brada Pitta, miał zostać przez niego dodany na InstaStory już w 2020 roku, jednak dopiero teraz upublicznił go portal Daily Mail. Na screenshocie widzimy fotkę hollywoodzkiego aktora, odbierającego Oscara, i krótką, ale dosadną informację o tym, jakim ojcem ma on być.

„Wszystkiego najlepszego dla tego światowej klasy dupka! Raz po raz udowadniasz, że jesteś okropną i nikczemną osobą. Nie masz żadnej empatii dla czwórki swoich najmłodszych dzieci, które drżą ze strachu w twojej obecności. Nigdy nie zrozumiesz, jakie szkody wyrządziłeś mojej rodzinie, ponieważ nie jesteś w stanie tego zrobić. Sprawiłeś, że życie najbliższych mi ludzi, było ciągłym piekłem. Możesz wmawiać sobie i całemu światu, co tylko chcesz, ale prawda kiedyś wyjdzie w końcu na jaw. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, ty pieprzony okropny człowieku” – napisał obecnie 19-latek w, jak wynika z postu, Dzień Ojca.

Brad Pitt reaguje na słowa swojego syna

Gdy treść wpisu sprzed trzech lat została upubliczniona, dziennikarzom „The Sun” udało się porozmawiać ze źródłem bliskim Bradowi Pittowi. Anonimowy informator przyznał, że 59-letni aktor uważa za „przygnębiające”, że sprawa została upubliczniona.

– To frustrujące, że Brad Pitt zostaje przedstawiony, jako zły człowiek, bo jest to dalekie od prawdy. Darzy wielkim szacunkiem każde ze swoich dzieci i twierdzi, że wymowne będzie to, gdy zdecyduje się zachować pełne godności milczenie na temat całej sytuacji – przekazało źródło dziennika.

Czytaj też:

Angelina Jolie o rozstaniu z Bradem Pittem. „Gdyby nie dzieci, poszłabym na dno”Czytaj też:

Jolie sprzedała swoje udziały w ukochanej winnicy Pitta. Aktor mści się na byłej żonie?