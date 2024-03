Fani krytykują popisy wokalne Wersow. Tak śpiewa na żywo influencerka

Weronika Sowa, znana w sieci jako Wersow, jest jedną z najbardziej popularnych influencerek w Polsce. Jej profil na Instagramie sledzi 3,6 mln osób, kanał na YouTube 2,6 mln, a konto na TikToku 3,2 mln. Większość fanów Wersow zna ją dzięki Ekipie Friza (Karola Wiśniewskiego) – projekcie, którego członkami byli popularni polscy youtuberzy w latach 2018-2022. Prywatnie Sowa jest także związana z Wiśniewskim, a od 2021 roku są zaręczeni. W czerwcu 2023 roku na świat przyszła ich córka Maja.

Wersow, oprócz bycia influencerką, jest także piosenkarką. Swój debiutancki singiel „Ktoś taki jak ty” wydała w grudniu 2021 roku. W 2023 roku na rynku pojawił się jej pierwszy album studyjny „Wersow Store”, który szybko uzyskał status złotej płyty.

W kwietniu 2024 roku Wersow wyrusza po raz pierwszy w trasę koncertową „Wersow On Tour”. – Poświęciłam tej płycie mnóstwo energii, czasu i bardzo się cieszę, że w kwietniu będziemy mogli zobaczyć się na żywo i wspólnie bawić się do naszych ulubionych utworów – powiedziała artystka, promując wydarzenie.

Wersow pokazała nagranie z lekcji śpiewu. Taki ma głos na żywo

W niedzielę wieczorem Wersow zamieściła na swoim TikToku nagranie z „przygotowań do trasy”. Wideo obejmuje lekcję śpiewu, jaką pobiera piosenkarka.

„Regularnie uczęszczam teraz na lekcje śpiewu i przygotowuje się do koncertów. Na maksa się jaram i chce dać z siebie wszystko! Wyłapuje błędy i staram się być dla siebie bardzo krytyczna, żeby finalny efekt był dla mnie zadowalający. Wrzucę Wam jeden z fragmentów z lekcji. Tak to u nas wygląda... Nie zawsze jest kolorowo, ale za miesiąc będzie ogień” – napisała z kolei na Instagramie, publikując to samo nagranie.

Fani krytykują Wersow. „Wydałaś płytę, a teraz uczysz się śpiewać?”

Niestety śpiew Wersow nie przypadł do gustu internautom, którzy – mimo jej zapewnień o tym, że na koncertach „będzie ogień”, skrytykowali ją w sekcji komentarzy.

„Wera jest świetna i ambitna osobą, ale według mnie czasem warto zrezygnować z czegoś w czym nie idzie nam najlepiej”; „Jest tyle osób co mają talent i świat ich nie usłyszy, a tutaj wystarczy kasa i autotune... jestem na nie”; „Wydać płytę a potem uczyć się śpiewu?”; „Jak to działa, że najpierw nagrywa się płytę, a potem uczy się śpiewać?”; „To najlepiej pokazuje że nie trzeba mieć dużego talentu. Aby wydać swoją piosenkę. I na niej zarabiać. Masz kasę masz wszystko”; „Szkoda że mi za wycie nie płacą”; „Najbardziej boli ze dużo prawdziwych talentów nawet nikt nie usłyszy” – można przeczytać na profilu Wersow na TikToku.

