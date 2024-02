Agnieszka Holland laureatką Orła za Osiągnięcia Życia

Nazwisko twórczyni, która już w poniedziałek 4 marca podczas 26. Gali rozdania Polskich Nagród Filmowych Orły w Teatrze Polskim odbierze statuetkę Orła za Osiągnięcia Życia, zostało ogłoszone w czwartek 29 lutego. Tego dnia odbyła się oficjalne spotkanie z nominowanymi do nagród Polskiej Akademii Filmowej.

– To artystka nieustraszona. Stanowi awangardę świata filmu, co potwierdzają niezliczone nagrody w Polsce i za granicą. Jest osobą o niezwykłej wrażliwości artystycznej, ale i społecznej, która kieruje kamerę w stronę wydarzeń najważniejszych i najbardziej bolesnych. Jest nie tylko naszą Mistrzynią, ale również naszym sumieniem. Kiedy na granicy polsko-białoruskiej działy się rzeczy nieludzkie, ruszyła z filmową ekipą do lasu i na bagna, by rozpocząć dyskusję i obudzić nasze sumienia. Wiedząc, z jaką reakcją części społeczeństwa się spotka i zdając sobie sprawę, jakie siły polityczne ruszą, by ją zniszczyć. Ta nagroda jest wyrazem naszego hołdu dla jej postawy obok uznania za wszystkie jej filmy i seriale – argumentował wybór Dariusz Jabłoński, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej.

Niezwykła kariera Agnieszki Holland

Agnieszka Holland należy do grona najbardziej cenionych reżyserek na świecie. Była trzykrotnie nominowana do Oscara (za filmy: „Gorzkie żniwa”, „Europa, Europa” oraz „W ciemności”).

Jest zdobywczynią Nagrody Specjalnej Jury na MFF w Wenecji za „Zieloną granicę”, Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale i Nagrody Głównej na festiwalu w Montrealu za film „Pokot”, Złotego Globu i Nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Krytyków Filmowych za „Europę, Europę” oraz Nagrody FIPRESCI w Cannes za „Aktorów prowincjonalnych”. Ten ostatni obraz został uznany za klasykę kina moralnego niepokoju.

Jej „Zielona granica” była nominowana do Europejskiej Nagrody Filmowej. Agnieszka Holland była również nominowana do nagrody Emmy za reżyserię odcinka głośnego serialu „TREME”.

Agnieszka Holland stoi na czele Europejskiej Akademii Filmowej. Jest również członkinią Polskiej Akademii Filmowej, a także honorową przewodniczącą Gildii Reżyserów Polskich. W 2023 roku Stowarzyszenie Filmowców Polskich uhonorowało Agnieszkę Holland nagrodą za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Nagrodę Specjalną Orzeł za realizację drogi twórczej w kraju i za granicą otrzymała w 2002 roku. Teraz w jej ręce trafi druga statuetka Orła – za osiągnięcia Życia. Do Orłów Agnieszka Holland była w przeszłości nominowana za filmy „Julia wraca do domu”, „W ciemności”, „Pokot”, „Obywatel Jones” i „Szarlatan”. W tym roku „Zielona granica” Agnieszki Holland ma szanse na Orły w aż sześciu kategoriach.

Nominacje do Orłów 2024. To najlepsze filmy i seriale minionego roku

8 lutego 2024 roku poznaliśmy nominacje do Polskich Nagród Filmowych Orły 2024. W tym roku o tytuł najlepszego filmu powalczą „Zielona Granica”, „Chłopi”, „Doppelganger. Sobowtór”, „Filip” oraz „Kos”.

Na kolejne wyróżnienie wśród najlepszych aktorek drugoplanowych liczyć może znów Kinga Preis za rolę w „Święcie ognia”. Powalczy między innymi z Sandrą Drzymalską czy Ewą Kasprzyk. Z kolei za najlepszą rolę pierwszoplanową wyróżnione nominacjami zostały między innymi Maja Ostaszewska, Lena Góra czy Kamila Urzędowska.

Na Orła mogą też liczyć Leszek Lichota, za główną rolę męską w „Znachorze”, Bartosz Bielenia za „Kos” czy Tomasz Włosok za „Zieloną Granicę”. Polska Akademia Filmowa zdecydowała, że o najlepszą reżyserię w tym roku powalczą między innymi Agnieszka Holland, Michał Kwieciński czy Jan Holoubek.

