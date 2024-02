Polka wystąpiła na Super Bowl 2024. Wypatrzyliście na ekranie Nikolę Pośnik?

Usher wykonał na scenie Super Bowl 2024 swoje największe hity, jak „Caugh Up”, „My Boo”, „U Got It Bad”, „Yeah!” czy „If I Ain't Got You”. Na scenie towarzyszyli mu też inni artyści, w tym Alicia Keys, will.i.am, Ludacris i Lil Jon.

Polka wystąpiła na Super Bowl 2024

Występ podczas Super Bowl jest jednak wyróżnieniem nie tylko dla głównej gwiazdy, ale także całej ekipy produkcyjnej, choreografów i tancerzy, dzięki którym jest to co roku niepowtarzalne show. W trakcie tegorocznej edycji tej samej imprezy, podczas której występowały przed laty tak wielkie gwiazd, jak Michael Jackson, The Rolling Stones, Rihanna czy Eminem, na scenie pojawiła się Polka Nikola Pośnik.

Kobieta tańczyła u boku Ushera na Allegiant Stadium w Las Vegas, często w pierwszym rzędzie show, dlatego dobrze widać ją na nagraniach z ponad 13-minutowego show.

„Kilka miesięcy temu oglądałyśmy występ Ushera, a dziś Nikola zatańczy z nim na Super Bowl” – napisała jedna z koleżanek tancerki, której wideo zamieściła sama zainteresowana także na swoim profilu. W relacjach na InstaStory Pośnik znalazła się cała masa nagrań i zdjęć z jej występu, zrobionych przez jej bliskich, którzy emocjonowali się jej wielkim sukcesem, oglądając Super Bowl 2024 w telewizji.

Po wszystkim Nikola Pośnik zamieściła w sieci podziękowania. „Aż trudno określić, co teraz czuję. Pierwszy raz na Super Bowl. Dziękuję, dziękuję, dziękuję” – podkreśliła.

Kim jest Nikola Pośnik?

Nikola Pośnik mieszka od dwóch lat w Los Angeles, gdzie uczy się tańca pod okiem profesjonalistów. Tam też ukończyła liceum. Ma na swoim koncie już kilka sukcesów. Wystąpiła między innymi w teledysku Black Eyed Peas do piosenki „Double D'z”. Na co dzień współpracuje z agencją artystyczną McDonald Selznick Associates (MSA). Jej profil na Instagramie śledzi prawie 16 tysięcy osób.

Nikola Pośnik – Polka, która zatańczyła podczas Super Bowl

Kto wygrał Super Bowl 2024?

Kansas City Chiefs po dogrywce (drugiej w historii Super Bowl) okazali się lepsi od San Francisco 49ers, wygrywając mecz 25:22 i broniąc tytułu sprzed roku. Jest to pierwszy przypadek wygranej dwa razy z rzędu na wydarzeniu od 2005 roku, kiedy dokonali tego New England Patriots.

