Super Bowl 2024. Najważniejsze momenty wydarzenia. Show skradli Taylor Swift i Travis Kelce

Ten sezon NFL jest też historią miłosna Travisa Kelce i Taylor Swift. Popularna piosenkarka towarzyszyła swojemu nowemu partnerowi w niemal wszystkich meczach. Nie zabrakło jej też na najważniejszym. Taylor Swift po raz trzynasty pojawiła się na trybunach i znów przyniosła swojemu ukochanemu szczęście. Kansas City Chiefs po dogrywce (drugiej w historii Super Bowl) okazali się lepsi od San Francisco 49ers, wygrywając mecz 25:22 i broniąc tytułu sprzed roku.

Jest to pierwszy przypadek wygranej dwa razy z rzędu na wydarzeniu od 2005 roku, kiedy dokonali tego New England Patriots. Po wygranym meczu Travis Kelce i Taylor Swift nie szczędzili sobie czułości, a ich wspólne zdjęcia opanowały sieć.

Super Bowl 2024. Na scenie Usher!

Co roku w trakcie wydarzenia na scenie, w ramach tzw. Halftime Show, pojawiają się znani artyści. W przeszłości występowali między innymi Michael Jackson, The Rolling Stones, Lady Gaga, Rihanna, Aerosmith, U2, Kendrick Lamar czy Eminem. W tym roku postawiono na Ushera, który promuje swoją najnowszą płytę „Coming Home” i którego występy w Las Vegas przyciągają od wielu miesięcy dziesiątki tysięcy fanów.

Przed rozpoczęciem występu na telebimach pokazała się informacja, że widzów czeka „śpiew, taniec, pocenie się i możliwe problemy w związkach”. Usher pojawił się na Allegiant Stadium w Las Vegas w białej stylizacji i otoczony tancerzami. Pierwszą piosenką, jaką wykonał była „Caugh Up”, później zaśpiewał też między innymi „My Boo”, „U Got It Bad”, „Yeah!” (z will.i.am, Ludacrisem i Lil Jonem) czy „If I Ain't Got You”, przy której na scenie pojawiła się też Alicia Keys.

Jakie zwiastuny obejrzeć można było podczas Super Bowl 2024?

Super Bowl słynie też z tego, że możemy w trakcie przerw obejrzeć zwiastuny wyczekiwanych filmów i seriali. Podczas wydarzenia w tym roku widzowie zobaczyli między innymi pierwszą zapowiedź „Wicked: Part One”, musicalu z Arianą Grande w roli Gliny. W trailerze towarzyszyła jej Cynthia Erivo w roli wiedźmy Elphaby.

Poza tym pojawił się pierwszy klip z „A Quiet Place: Day One” z Lupią Nyong'o w głównych rolach, „Deadpool & Wolverine” z Ryanem Reynoldsem i Hugh Jackmanem, „The Fall Guy” z Ryanem Goslingiem i czy „Twister” z Daisy Edgar-Jones, Glenem Powellem czy Anthonym Ramosem. Wszystkie obejrzeć można już na YouTube.

Super Bowl 2024. Najlepsze wyemitowane reklamy

Wydarzenie jest także niepowtarzalną okazją do promocji dla największych światowych marek. W reklamach występują największe gwiazdy. W tym roku byli to między innymi Beyonce, Jeremy Renner, Anthony Hopkins, Martin Scorsese, Arnold Schwarzenegger, Ken Jeong, Christopher Walken czy Jennifer Aniston oraz David Schwimmer.

Zobaczcie najlepsze z reklam, jakie obejrzeli widzowie Super Bowl 2024!

Sir Anthony Hopkins dla Stōk Cold Brew



Tina Fey dla Booking.com



Kate McKinnon dla majonezu Hellmann‘s



Chris Pratt dla Pringles



Martin i Francesca Scrosese dla Squarespace



Ben Affleck dla Dunkin'



Arnold Schwarzenegger i Danny DeVito dla State Farm



Aubrey Plaza dla Mountain Dew



Jason Momoa dla T-Mobile



Cardi B dla NYX Cosmetics



Jenna Ortega dla Doritos



Jason Sudeikis i Lionel Messi dla Michelob



Scarlett Johansson dla M&M‘s



Ken Jeong dla Popeye‘s



Kris Jenner dla Oreo



Christopher Walken dla BMW



Ice Spice dla Starry



Jennifer Aniston i David Schwimmer dla Uber Eats



Michael Cera dla CeraVe



Jeremy Renner dla Silk



Beyonce dla VerizonCzytaj też:

