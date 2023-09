Rihanna zdradziła imię drugiego dziecka. Znów jest nietypowe

Dziewięć miesięcy po tym, jak wraz z A$AP Rockym Rihanna przywitała na świecie swoje pierwsze dziecko, przekazała informację, że spodziewa się kolejnego potomka. Zrobiła to w wyjątkowy sposób, bo podczas występu na Super Bowl 2023. Chwilę później informację o ciąży artystki potwierdził w rozmowie z „Variety” przedstawiciel artystki.

Pod koniec sierpnia do mediów trafiła informacja, że Rihanna i A$AP Rocky znów zostali rodzicami. Portal TZM powołał się wówczas na anonimowe źródło.

– Na początku miesiąca Rihanna w tajemnicy urodziła kolejnego chłopca. Nasze źródła donoszą nam, że dziecko przyszło na świat 3 sierpnia w Los Angeles – przekazał informator zagranicznego portalu. Jednocześnie zdradził szczegół związany z imieniem. – Nie znamy jeszcze imienia dzieciaka, ale wiemy, że zaczyna się na „R” i jest to chłopiec – dodało źródło.

Znamy imię drugiego dziecka Rihanny. Kolejny raz zaskoczyła fanów

Chociaż przy pierwszym potomku gwiazdorska długo ukrywała imię synka, tym razem wyjawili je fanom dużo szybciej. Dziecko na cześć Roberta Fitzgeralda Diggsa muzyka dostało imię Rza. Imię jest pochodzenia irańskiego i oznacza ziemię i nadzieję. Natomiast drugi synek Rihanny i A$AP Rocky'ego otrzymał imię nawiązujące do zamieszek, kolejne zaś do róży. Riot Rose Mayers – tak gwiazdorska zdecydowała się nazwać kolejną pociechę. Zagraniczne media spekulują, że może to mieć związek z ostatnio wypuszczonym singlem przez rapera i Pharella Williamsa. Muzyk jest jednocześnie przyjacielem pary celebrytów.

Pierwszy z synów już zdążył zostać gwiazdą. Wystąpił w wielu sesjach i kampaniach.

Czytaj też:

Quiz: Rihanna, Katty Perry i Lady Gaga. Pamiętacie ich stare hity?Czytaj też:

Super Bowl 2023: Pokazano zwiastun „The Flash”. Nie brakuje niespodzianek