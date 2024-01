Marek Sierocki jednak zostaje w TVP. Wróci z nowym programem

Od kilkunastu dni nie było jasne, czy Marek Sierocki po wprowadzanych w grudniu 2023 roku zmianach utrzyma pracę w Telewizji Polskiej. Tomasz Sygut, nowy dyrektor generalny TVP przekazywał jeszcze przed Nowym Rokiem, że rozmawiał z dziennikarzem i są umówieni na kolejne spotkanie w sprawie jego przyszłości w stacjach publicznego nadawcy.

Marek Sierocki w TVP pracuje nieprzerwanie od ponad 30 lat. W tym czasie był między innymi prezenterem muzycznym „Teleexpressu”, dyrektorem artystycznym Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu czy Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Sopocie. Prowadził format „Sierocki na sobotę”, magazyn „Hity wszech czasów” czy program rozrywkowy „Szansa na sukces”.

Marek Sierocki dostanie nowy program w TVP

W pierwszym „nowym” wydaniu „Teleexpressu”, wyemitowanym 4 grudnia, Marka Sierockiego zastąpił Mateusz Jędraś, co wywołało jeszcze większy niepokój wśród fanów dziennikarza, obawiających się o to, że nie powróci on już do pracy w TVP.

Teraz pojawiły się nowe informacje w tej sprawie. Portal Wirtualne Media przekazał, że w tym tygodniu Marek Sierocki miał spotkać się z Tomaszem Sygutem, aby omówić „szczegóły powrotu na antenę”.

Wedle informacji przekazanych przez portal, Sierocki nie będzie już jednak pojawiał się w „Teleexpressie”, a w zupełnie nowym programie. – Myślę, że nie. Będzie coś nowego – skomentował doniesienia sam Marek Sierocki. Nie chciał jednak zdradzać szczegółów. – Mam taką zasadę, że nic nie komentuję na swój temat – podkreślił.

