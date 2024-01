Krzysztof Ziemiec już nie wróci do TVP? Zablokowano mu przepustkę

Po tym, jak szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej został Grzegorz Sajgór, zapowiadając „odpolitycznienie TVP Info”, na czele „Teleexpressu” znów znalazł się Maciej Orłoś. Przypomnijmy, dziennikarz zrezygnował z prowadzenia programu w 2016 roku, po 25 latach, w związku z wprowadzonymi przez rząd PiS zmianami w telewizji publicznej. Po nim stanowisko prowadzących serwis informacyjny objęli Rafał Patyra i Krzysztof Ziemiec, którzy z kolei teraz zostali odsunięci od formatu po zmianie rządu.

Rafał Patyra w czwartek 4 stycznia poinformował za pośrednictwem swojego Instagrama, że odchodzi z TVP. „Czas odpinać mikrofony! Po siedmioletniej jeździe Teleexpressem pociąg nagle wyhamował. Może to dobry moment na przesiadkę? Czyżby czas na kolej naprawdę dużych prędkości?” – stwierdził.

Rafał Patyra i Krzysztof Ziemiec z zablokowanymi przepustkami do TVP

Więcej na temat rozstania z TVP opowiedział w rozmowie z Presserwisem. Wyznał, że nikt formalnie nie poinformował jego i Ziemkiewicza, że zostali zwolnieni. – O tym, że nie jesteśmy potrzebni, wnioskujemy jednak po tym, że zablokowano nam przepustki i służbową pocztę. Nikt do nas — jako do prowadzących — się nie odzywa – powiedział.

Słowa te potwierdził też Krzysztof Ziemiec, który prowadził w TVP nie tylko „Teleexpress” lae też takie programy jak „Kwadrans polityczny”, „Między słowami”, „Balans bieli”, „Studio Zachód” czy „Wiadomości”. – Nie mam żadnych informacji z TVP, ani o możliwym prowadzeniu programów, ani o ewentualnym zwolnieniu. Nikt do mnie się nie odzywał – poinformował dziennikarz.

Sukces „Teleexpressu” z Maciejem Orłosiem

Poznaliśmy już pierwsze wyniki oglądalności nowego „Teleexpressu” z Maciejem Orłosiem. Średnia widownia programu w okresie od 4 do 7 stycznia w TVP1, TVP Info i TVP Polonia wyniosła 1,98 mln osób. Przełożyło się to na 18,58 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów – wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarł portal Wirtualne Media.

Czytaj też:

Tyle osób obejrzało nowy „Teleexpress” z Maciejem Orłosiem. Są wyniki oglądalnościCzytaj też:

Eurowizja 2024. Ruszają preselekcje, TVP podała nowe zasady