Jurorzy „Tańca z gwiazdami” oficjalnie pożegnali się z widzami. „To był zaszczyt”

Choć „Taniec z gwiazdami” początkowo miał się nie znaleźć w wiosennej ramówce Polsatu, władze stacji podjęły finalnie inną decyzję. Wiadomo, że producentem programu tym razem nie będzie firma Rochstar, realizująca wszystkie dotychczasowe edycje w Polsacie, a zastąpi ją Jake Vision. Co więcej, show ma zyskać odświeżoną oprawę. Zmieni się też miejsce nagrywania oraz jury, gdyż – jak kilka dni temu podały media – najprawdopodobniej jedyną osobą, która zachowa pracę, będzie Iwona Pavlovic. Teraz te informacje okazały się prawdziwe.

Jurorzy żegnają się z „Tańcem z gwiazdami”

W towarzystwie Iwony Pavlović w jury w ostatnich edycjach programu „Taniec z gwiazdami” siedzieli także Andrzej Grabowski, Andrzej Piaseczny oraz Michał Malitowski. Od najnowszej edycji panowie stracą jednak swoje posady. Informację tę potwierdził w sieci ostatni z nich.

Kochani. Chciałbym z całego serca podziękować Wam za te wszystkie lata spędzone razem. Nie będę częścią programu „Taniec z Gwiazdami” w najbliższym czasie. Uwielbiam ten program i mam nadzieję, że odniesie on sukces w nowej formie. Dla mnie już czas. Wystarczy. Good bye. I love You – napisał w opublikowanym na Instagramie poście.

Do jego słów w komentarzach odniósł się Andrzej Piaseczny, który też dał internautom do zrozumienia, że nie pojawi się w nowej edycji show. W krótkim wpisie wokalista podziękował ekipie, z która przez dwa lata współtworzył „Taniec z gwiazdami”.

„Poznanie was i przez tę niedługą chwilę możliwość znalezienia się wśród was w tym wspaniałym projekcie to był dla mnie prawdziwy zaszczyt i piękna przygoda. Bardzo, bardzo dziękuję. A może umówmy się tej wiosny na obejrzenie któregoś z odcinków nowej edycji na wspólnej kanapie już przed telewizorem? Co pan na to, przyjacielu?” — napisał. W odpowiedzi Michał Malitowski odparł: „Brzmi fantastycznie Andy. Do zobaczenia!”.

Uczestnicy nowej edycji „Dancing with the Stars”

Krążą informacje, że jury „Tańca z gwiazdami” ma zostać ograniczone do trzech osób, a obok Ivony Pavlović miałaby zasiąść Agnieszka Kaczorowska. Co więcej, podobno na parkiecie pojawią się m.in. celebrytka Kinga Zawodnik, influencerka Julia Żugaj i piosenkarka Gosia Andrzejewicz. Fani spekulują też nad możliwym występem prezenterów telewizyjnych: Filipa Chajzera i Macieja Orłosia.

instagramCzytaj też:

„Taniec z Gwiazdami” powraca! Znamy nazwisko pierwszej uczestniczkiCzytaj też:

Beata Tyszkiewicz przerwała milczenie. „Nie chcę obarczać rozczarowaniem”