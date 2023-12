„Taniec z Gwiazdami” powraca! Znamy nazwisko pierwszej uczestniczki

Już w maju Polsat ogłosił, że powstanie kolejna, 14. edycja „Tańca z gwiazdami”. „Kolejną edycję będziecie mogli oglądać wiosną 2024 roku. Wrócimy do Was z mnóstwem niespodzianek” – podano w komunikacie.

Edward Miszczak w rozmowie z Plejadą pytany o kolejną edycję, przekazał, że najtrudniejszy w organizacji nowego sezonu show, jest wybór uczestników.

– To jest zadanie przed producentem. On ma z tym problem, że już wszyscy tańczyli, więc bardzo trudno jest znaleźć fajną obsadę, która będzie rokować. Jeśli nie będzie dobrej obsady, to nie będzie tego programu – mówił dyrektor programowy.

Kinga Zawodnik wśród uczestników nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”?

Teraz portal Plotek, powołując się na własne źródła, zeznajomione ze produkcją podał, że jedną z uczestniczek 14. edycji ma być Kinga Zawodnik. Widzowie znać ją mogą z programu „Dieta czy cud?” czy „Pierwszy raz Kingi”. Gwiazda jest też bardzo popularna na Instagramie – jej profil obserwuje ponad 122 tysiące ludzi. Głośno o Kidze Zawodnik było też ostatnio w kontekście jej walki z nadwagą i poddania się operacji bariatrycznej, której się poddała. Kobieta schudła po tym 38,6 kg.

Dziennikarze serwisu plotkarskiego zapytali o udział w programie Polsatu „u źródła”. Odpowiedź celebrytki wskazuje na to, że faktycznie trwają przynajmniej rozmowy na temat jej udziału w show. Nie zdementowała bowiem tych informacji.

– Nie wiem, czy mogę udzielać oficjalnych informacji? Chyba nie. Na pewno nie dementuję, ale też i nie potwierdzam – stwierdziła Zawodnik.

