Lexy Chaplin: Związek z Marcinem Dubielem był dziwny. Matka Boska pomogła mi się pozbierać

Przypomnijmy, Sylwester Wardęga, powołując się na własne ustalenia i materiały, które miał też przekazać prokuraturze, twierdzi, że Marcin Dubiel doskonale wiedział o tym, że Stuart „Stuu” B. spotykał się i pisał z nastoletnimi dziewczętami. Wśród opublikowanych przez niego dowodów w sprawie „Pandora Gate” było między innymi nagranie głosowe, które Dubiel wysłał do 14-latki. – Chodź do Jaworzna, to mnie znajdziesz. Zabawimy się ostro. Bez Stuarta. Tylko ja i moja 14-stka – mogliśmy usłyszeć.

I chociaż Dubiel wielokrotnie próbował się tłumaczyć z tego, co zrobił, jednak fani i internauci nie kupuje jego wersji wydarzeń. YouTuber nagrywał łzawe filmiki na temat całej sytuacji, w sprawę wciągał też swoją rodzinę – mamę czy młodsze rodzeństwo – nic jednak na razie nie pomogło jego sytuacji.

W kontekście Pandora Gate pojawiało się także nazwisko Lexy Chaplin – youtuberki i influencerki, która od początku zapewniała, że nie miała pojęcia o tym, że tego typu sytuacje z nieletnimi miały miejsce.

„Nigdy nie widziałam żadnych dowodów, screenów, żadnych głosówek, żadnych zdjęć, żadnych filmików. Ta sprawa jest tak mocna, tak poważna, że tu nie ma miejsca na niesprawdzone informacje. Pierwszy raz zaczęłam słyszeć o tej przeszłości Stuarta jakiś czas po tym, jak odeszłam z Teamu X. Tak, jak mówię, nigdy to nie było niczym potwierdzone” – pisała na Instagramie po tym, jak Wardęga opublikował pierwsze wideo w tej sprawie. Mimo to straciła wiele kontraktów – została między innymi zwolniona przez Deynn.

Lexy Chaplin o związku z Dubielem: Zazdrościłam księżycowi, że może świecić na Marcina

Teraz w rozmowie z Żurnalistą Lexy Chaplin opowiedziała o relacji, jaka łączyła ją z Marcinem Dubielem. Przyznała, że ich związek był „dziwny” i ciągle się kłócili, „praktycznie o wszystko”.

– To rozstanie trwało trzy miesiące. Nie mogłam się pozbierać. Nie wiedziałam nawet co się właściwie ze mną dzieje. Czułam się, jakbym miała jakąś formę depresji. Nie chciało mi się w ogóle żyć, nie chciało mi się wychodzić do znajomych, wszystko nie miało sensu. Ja byłam do takiego stopnia rozbita, że mi się aż głupio teraz o tym gada. Patrzyłam na księżyc i miałam takie: „WOW, zazdroszczę księżycowi, że może świecić na Marcina” – stwierdziła, dodając, że właściwie nie wie, za czym tęskniła, bo ich związek „nie był taki super”.

– Nikt nie potrafił mi w tamtym momencie zastąpić Marcina. Jak wychodziłam ze znajomymi, rodziną, to jedyna osoba, z którą ja chciałam spędzać czas, to był Marcin. To był taki dziwny czas, oglądałam głupie seriale, żeby jakoś przestać o tym myśleć. To były trzy miesiące – przyznała.

Lexy: Matka Boska pomogła mi się pozbierać po rozstaniu z Dubielem

Lexy wyznała, że pozbierać się po związku z Dubielem pomogła jej Matka Boska. – Ostatecznie co mi pomogło? Zmówiłam modlitwę taką do Maryi o odcięcie... Jakiś tam ona ma tytuł i przez siedem dni się ją mówi. Przysięgam, bum! Nagle po siedmiu dniach, po tych trzech miesiącach o wiele było mi łatwiej – poinformowała.

