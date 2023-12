Gwiazda kabaretu wygrała „Szansę na sukces. Opole 2024”. Kim jest Dominika Dobrosielska?

W sobotę 16 grudnia wieczorem odbył się finał "Szansy na sukces. Opole 2024", w którym jedenastu uczestników walczyło o występ na deskach opolskiego amfiteatru podczas 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w koncercie "Debiuty".

W eliminacjach udział wzięli: Kinga Rutkowska, Kamil Gniatek, Jakub Korban, Dominika Dobrosielska, Anna Kozłowska, Aleksandra Leśniewicz, Dawid Krężel, Rafał Błach, Anna Gromala, Kornelia Patro i Bogdan Świerczek.

Dominika Dobrosielska ujęła widzów „Szansy na sukces”

Po wszystkich występach jury wyłoniło trójkę wokalistek, które otrzymały największą ilość punktów. Były to: Kinga Rutkowska, Anna Gromala i Dominika Dobrosielska. W wyniku losowania pierwsza z nich zaśpiewała „Do nieba, do piekła” grupy Blue Cafe, druga piosenkę zespołu Varius Manx „zamigotał świat”, a trzecia „Piosenkę o okularnikach” Magdy Umer. I to właśnie to ostatnie wykonanie, Dominiki Dobrosielskiej, najbardziej ujęło widzów „Szansy na sukces” i zagwarantowało jej bilet do Opola.

„Bardzo dziękuję wam wszystkim za ogromne wsparcie, czułam to! Dzięki Wam się nie stresowałam, to było niesamowite uczucie” – napisała po finale artystka, zwracając się do swoich fanów.

Do finału „Szansy na sukces. Opole 2024” Dominika Dobrosielska dostała się dzięki piosence „Miłość w Portofino” Sławy Przybylskiej, którym wygrała 4. odcinek formatu TVP, miesiąc temu. Wideo z jej interpretacją piosenki w serwisie YouTube ma już ponad 20 tys. wyświetleń.

Domika Dobrosielska pochodzi z Ciechocinka i jest magistrem sztuki Akademii Muzycznej w Poznaniu. Na co dzień występuje też w kabarecie Klub Szyderców Bis.

Koncert „Debiuty” w Opolu. Kto wygrał rok temu?

KFPP Opole organizowany jest od 1963 roku i jest najpopularniejszym festiwalem muzycznym organizowanym w Polsce. Podczas wydarzenia, które najczęściej odbywa się w czerwcu, dokonywane są prezentacje utworów premierowych (konkurs „Premiery”), debiutów estradowych (konkurs „Debiuty”), a w przeszłości przegląd osiągnięć mijającego sezonu (koncert „Superjedynki”) oraz kabaretów (Kabareton).

W 2023 roku podczas koncertu „Debiuty” w Opolu wystąpili między innymi: Ada Szulc, Jan Majewski, Felivers, Kamul Jachyra, Klaudia Kowalik czy Karolina Fryt. Karolinkę, Nagrodę im. Anny Jantar za 1. miejsce w konkursie otrzymała grupa Felivers.

