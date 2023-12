Agnieszka z „Rolnik szuka żony” znalazła miłość po programie? Takimi zdjęciami dzieli się w sieci

W 10. sezonie programu „Rolnik szuka żony” pojawiły się dwie rolniczki – 35-letnia Anna i 40-letnia Agnieszka. Pierwsza z nich znalazła miłość w formacie TVP, drugiej nie zdecydowała się związać z żadnym z zaproszonych kandydatów.

Agnieszka od początku podkreślała, że nie wyobraża sobie życia innego, niż na wsi. Gospodaruje na co dzień na 17 hektarach, hoduje konie, prowadzi ośrodek jeździecki, hotel oraz restaurację. W programie szukała „wysokiego, szerokiego w barach mężczyzny w wieku od 35-50 lat z uporządkowanym życiem zawodowym, poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej. 35-latka ostrzegała, że nie zaakceptowałaby nigdy leniwego, chorobliwie zazdrosnego czy nadużywającego alkoholu mężczyzny.

Agnieszka z „Rolnik szuka żony” jest już w związku?

O względy Agnieszki w programie zabiegali Ireneusz, Mateusz i Jan. Szybko jednak okazało się, że między nią a żadnym z mężczyzn nie zaiskrzyło. Program zakończyła, nie znajdując w nim miłości, jednak wszystko wskazuje na to, że nie musiała długo czekać na to, aż znajdą się inni kandydaci do jej serca.

– Niczego nie żałuję. Niczego bym nie zmieniła. Jest to jedno z ważniejszych doświadczeń w moim życiu. Ich oczami zobaczyłam siebie jako kobietę bardzo konkretną i zdecydowaną – podsumowała z rozmowie z „Party” rolniczka. – Poznałam kogoś, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Nie chciałabym więcej mówić, zapeszyć, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie – stwierdziła otwarcie 40-latka.

Agnieszka opowiedziała także o tym, jak wielkim wsparciem była dla niej w formacie TVP Marta Manowska. – To było coś niesamowitego, jakbym po prostu nagle zobaczyła i rozmawiała z człowiekiem, którego znam całe życie. Coś niesamowitego, fantastyczna, ciepła osoba, bardzo wspierająca. Myślę, że ona bardzo dobrze mnie rozumiała i dobrze mnie czytała. Nie czułam tego dystansu, że to jest osoba z telewizji, tylko jakbym siedziała z koleżanką, piła kawę i sobie rozmawiała – wyjaśniła.

Rolniczka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie śledzi 35 tys. osób. Zobaczcie, jakimi fokami się dzieli:

