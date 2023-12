Magdalena Ogórek traci pracę. „Umowa nie zostanie przedłużona”

Najprawdopodobniej już we wtorek 12 grudnia premierem zostanie Donald Tusk, a rząd przystąpi do skutecznych zmian w państwie. Wielu polityków, którzy jeszcze są w opozycji, uważa, że przede wszystkim należy zreformować media publiczne, by nie były one „centrum partyjnej propagandy”. Sam Szymon Hołownia zapowiadał, że „da się bardzo dużo rzeczy zrobić, nie zmieniając istniejących ustaw, na bazie obecnie istniejącego prawa i przy większości parlamentarnej”. Teraz okazuje się, że media publiczne same przystąpiły do zmian i już zwalniają swoich pracowników.

Zwolnienia w mediach publicznych

Szymon Hołownia w jednym z wywiadów zapowiadał, że media publiczne muszą się zmienić szybko i że już jest kilka wariantów działań w tej sprawie. – Polacy mają przede wszystkim prawo do rzetelnej, nieskażonej propagandą informacji, bo na jej podstawie podejmują najważniejsze decyzje – tłumaczył. Tymczasem prasa donosiła już, że z Telewizją Polską żegna się m.in. Danuta Holecka czy Miłosz Kłeczek. Obecnie do grona zwolnionych z mediów publicznych dołączyły kolejne osoby.

Media już kilka dni temu informowały, że w ostatnich tygodniach Michał Rachoń zniknął z anteny Radia Opole (jednej z siedemnastu rozgłośni regionalnych Polskiego Radia), gdzie razem z Piotrem Cywińskim prowadził co dwa tygodnie popołudniową audycję „Spięcie” oraz przygotowywał cykl felietonów „Pole minowe”. Mężczyzna ograniczył też współpracę z Polskim Radiem 24. Wiadomo, że umowa dziennikarza z rozgłośnią obowiązuje do końca grudnia i – jak informują „Wirtualne media” – nie zostanie przedłużona. To jednak nie wszystko.

Portal właśnie podał wiadomość, że regionalna stacja Polskiego Radia z końcem grudnia zakończy również współpracę z innymi publicystami zewnętrznymi. Z posadami będą musieli się pożegnać: Piotr Cywiński, Piotr Gociek i Piotr Semka (przygotowują „Co tam Panie w polityce?” i „Magazyn międzynarodowy”), a także Magdalena Ogórek (prowadzi w stacji cykle „Suma tygodnia” i „Zagrabione”).

Redaktor naczelny Radia Opole Tomasz Cichoń w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” wyjaśnił: „Obowiązujące do końca grudnia 2023 roku umowy z Magdaleną Ogórek, Piotrem Semką, Piotrem Cywińskim, Piotrem Goćkiem i Michałem Rachoniem nie będą przedłużone z powodu niejasnej sytuacji finansowej mediów publicznych, w tym Radia Opole, w 2024 roku. To część umów zewnętrznych nieprzedłużonych z tego powodu”.

