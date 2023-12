Kolejny spór prawny księcia Harry’ego. Chodzi o jeden szczegół w artykule

Harry i Meghan, książę i księżna Sussexu w 2020 roku stracili prawo do ochrony opłacanej przez podatników w Wielkiej Brytanii, po tym, jak zrezygnowali z pełnienia obowiązków w ramach rodziny królewskiej i przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Książę Harry nie zgodził się z tą decyzją. We wtorek 5 grudnia spór księcia Sussex z brytyjskim rządem trafił do Wysokiego Trybunału (High Court of Justice).

Ochrona księcia Harry’ego. Spór z tabloidem

Książe Sussex wdał się także w inny spór z prawny – z tabloidem „Mail on Sunday”. 39-letni książę pozwał Associated Newspapers Limited, właściciela gazety, w związku z artykułem z lutego 2022 r. na temat jego prawnego sprzeciwu wobec decyzji brytyjskiego rządu, która odmówiła mu prawa do ochrony w ojczyźnie.

Nagłówek tekstu, który ukazał się w druku i Internecie, brzmiał: „Jak książę Harry próbował ukryć swoją prawną batalię przeciwko rządowi w sprawie policyjnych ochroniarzy, a później, gdy sprawa ujrzała światło dzienne, jego spece od wizerunku próbowali nadać dyskusji pozytywny ton”.

Prawnicy księcia Harry'ego stwierdzili, że artykuł był „atakiem na uczciwość i prawość” Harry’ego, ponieważ napisano w nim, że książę „próbował zachować szczegóły swojej walki prawnej o przywrócenie ochrony policyjnej w tajemnicy przed opinią publiczną”.

Książę Harry starał się odrzucić próbę obrony „Mail on Sunday” przed jego roszczeniem.

W tym przypadku sędzia Wysokiego Trybunału stanął po stronie tabloidu: orzekł, że Mail on Sunday może kontynuować obronę uczciwej opinii w procesie, a tym samym dowodzić, że książę Harry złożył wprowadzające w błąd oświadczenia o oferowaniu zapłaty za własne bezpieczeństwo.

Harry twierdzi, że decyzja Komitetu Wykonawczego ds. Ochrony Dóbr Królewskich i Osób Publicznych (Ravec) z lutego 2020 r. o zmianie stopnia jego osobistej ochrony była „niezgodna z prawem i niesprawiedliwa”.

Jednak w dokumencie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przygotowanym na wstępne przesłuchanie w lutym 2022 r. w sprawie roszczenia Harry'ego o bezpieczeństwo, departament stwierdził, że jego oferta prywatnego finansowania „w szczególności nie została przekazana Ravec” w czasie wizyty księcia w czerwcu 2021 r., ani w żadnej korespondencji przed podjęciem przez niego działań.

W artykule „Mail on Sunday” stwierdzono, że była to „miażdżąca odpowiedź na początkowe publiczne oświadczenie Harry'ego, które sugerowało, że zawsze był gotów pokryć rachunek” za ochronę. Dodali, że oświadczenie zespołu PR księćia wprowadziło media w błąd i dezinformowało opinię publiczną.

