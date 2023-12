Szczegóły powstania sukni ślubnej Agnieszki Włodarczyk. „Proces zajął niecały miesiąc”

W środę 29 listopada Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś niespodziewanie ogłosili w mediach społecznościowych, że są już po ślubie. Choć wcześniej zapowiadali w mediach, że planują uroczystość, nie było wiadomo, gdzie i kiedy dokładnie się odbędzie. Finalnie okazało się, że zakochani pobrali się w Dubaju, gdzie udali się z najbliższymi sobie osobami. Po tym, jak podzielili się w mediach społecznościowych zdjęciami z wydarzenia, najwięcej emocji wśród internautów wywołała suknia ślubna aktorki.

Komentarze fanów na temat sukni Agnieszki Włodarczyk

Na udostępnionych w mediach fotografiach widać, że Robert Karaś postawił na luźną stylizację, złożoną z szerokich jasnych spodni i białego t-shirtu, natomiast Agnieszka Włodarczyk wybrała piękną suknię w stylu boho. Choć oboje nie komentują wydarzenia i raczej nie zdradzają jego szczegółów, aktorka zdecydowała się odpowiedzieć na wpis pod swoim postem. Po tym, jak marka odpowiedzialna za wykonanie kreacji podziękowała jej za udaną współpracę, influencerka odparła: „Nie mogłam wymarzyć sobie piękniejszej sukni”.

Wydaje się, że wiele osób myśli w podobny sposób. Pod zdjęciem można przeczytać m.in. komentarze: „Suknia rozwaliła mi system. Chyba jedna z piękniejszych, jaką kiedykolwiek widziałam”, „Suknia jest mega i idealnie dobrana do miejsca”, „Ale boska suknia. Bosko państwo wyglądacie, bez przepychu, a z klasą”, „Najpiękniejsze suknia ślubna, jaką widziałam” czy „W życiu nie widziałam tak oryginalnej kreacji ślubnej! Boskość”.

Proces tworzenia sukni ślubnej Agnieszki Włodarczyk

My postanowiliśmy się skontaktować z marką i podpytać o proces tworzenia sukni. Za projekt odpowiedzialna jest firma Elizabeth Passion, która zdradziła, że jego wykonanie trwało zaledwie kilka tygodni. „Proces powstawania kreacji zajął naszemu zespołowi niecały miesiąc. Agnieszka opisała nam swoją wymarzoną suknię ślubną, a my dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć sukienkę, która wpasuje się w jej wizję, oczekiwania, a także klimat uroczystości. Gorset oraz spódnica sukni są lekko prześwitujące, a cały projekt wykonany został z koronki” – poinformował nas Bartosz Żywioł, dyrektor sprzedaży marki.

Przedstawiciel firmy zdradził nam również: „W związku z tym, że suknia powstała na specjalne zamówienie, poprosiliśmy Agnieszkę o pozwolenie na wprowadzenie tego modelu do regularnej sprzedaży, na co Aga wyraziła zgodę. Suknia będzie wkrótce dostępna w sprzedaży w naszych salonach firmowych oraz w wybranych salonach współpracujących, których lista znajduje się na naszej stronie internetowej. O wprowadzeniu modelu do sprzedaży poinformujemy na naszym Instagramie. Chcielibyśmy również dodać, że współpraca z Agnieszką, która odwiedziła nas z Robertem i synkiem, przebiegła w fantastycznej atmosferze. Bardzo miło spędziliśmy czas”.

Więcej na temat tworzenia projektu opowiedziała w sieci sama Agnieszka Włodarczyk. Okazało się, że marka odezwała się do aktorki po tym, jak Robert Karaś ujawnił w mediach, że pod koniec tego roku odbędzie się ich uroczystość. „Po rozmowie telefonicznej postanowiłam, że pojadę do Konina i będziemy działać. Koncepcja była jasna. Ślub w stylu kowbojskim, w kapeluszu i butach, jakie w starych westernach nosił Clint Eastwood. Bez welonów, szpilek i błyskotek. Grażynka, która pracowała ze mną nad projektem to kobieta złoto. Suknia była uszyta w ekspresowym tempie i po dwóch przymiarkach dotarła do mnie kurierem dzień przed wylotem” – ujawniła. Dodała też, że efekt „wow” potwierdza fakt, jak wiele internautek wyraziło zdanie, że też chciałoby w takiej wziąć ślub.

