Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Podpowiadamy, jak głosować

W tym roku na Eurowizji Junior reprezentuje Polskę Maja Krzyżewska. 12-latka dostała się do konkursu po wygraniu eliminacji w „Szansie na sukces”, wykonując piosenkę Adele „Set Fire To The Rain”. Dziewczynka pochodzi z Podlasia, gdzie uczęszcza na zajęcia w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jak mogliśmy się dowiedzieć, poza muzyką inspiruje się ćwiczeniami na szarfie akrobatycznej i podróżami. Widzowie mogą kojarzyć ją z show TVP „The Voice Kids”. Wystąpiła w szóstej edycji i była w drużynie Cleo.

Podczas ceremonii otwarcia imprezy, która odbyła się przed tygodniem, dowidzieliśmy się, że Polka wystąpi w konkursie jako dziewiąta. Show otworzy wykonanie reprezentantki Hiszpanii, a zamknie widowisko Holandii.

Eurowizja Junior 2023. Jak głosować?

Głosowanie w 21. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich rozpoczął się już w piątek 24 listopada i potrwa do samego rozpoczęcia finału. Aby to zrobić, najpierw należy wejść na eurowizyjną stronę internetową – KLIKNIJ TUTAJ – i obejrzeć skrót nagrań występów z drugiej próby. Dopiero później internauta może oddać głos, który będzie miał 50 proc. wpływ na wyniki. W przypadku Eurowizji Junior można oddawać głos na własny kraj i jest to całkowicie darmowe.

Druga tura głosowania widzów rozpocznie się tuż po występach wszystkich uczestników w finale Eurowizji Junior 2023. Będzie ona przeprowadzana tak samo, jak w pierwszym etapie i potrwa 15 minut. Oddane głosy rozstrzygną o wynikach całego konkursu.

Najpierw na ekranach telewizorów pojawią się głosy oddane przez jurorów, potem punkty od internautów.

Kiedy oglądać Eurowizję Junior?

„Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci Nicea 2023” oglądać można o godz. 16:00 w TVP1, TVP Polonia i TVP ABC.

