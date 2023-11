Eurowizja Junior 2023. Tak wyglądała Maja Krzyżewska na ceremonii otwarcia. Wiemy, kiedy wystąpi!

Ceremonia Otwarcia Eurowizji Junior rozpoczyna tydzień, w którym zmierzą się młodzi artyści z 16 krajów. W poniedziałek 20 listopada wszyscy kolejno zaprezentowali się na czerwonym dywanie w Nicei.

Nie mogło zabraknąć oczywiście reprezentantki Polski Mai Krzyżewskiej. 12-latka dostała się do konkursu po wygraniu eliminacji w „Szansie na sukces”, wykonując piosenkę Adele „Set Fire To The Rain”. Dziewczynka pochodzi z Podlasia, gdzie uczęszcza na zajęcia w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jak mogliśmy się dowiedzieć, poza muzyką inspiruje się ćwiczeniami na szarfie akrobatycznej i podróżami. Widzowie mogą kojarzyć ją z show TVP „The Voice Kids”. Wystąpiła w szóstej edycji i była w drużynie Cleo.

Maja Krzyżewska na ceremonii otwarcia Eurowizji Junior 2023

Na ceremonię otwarcia Eurowizji Junior 2023 Maja Krzyżewska wybrała białą sukieneczkę i czerwony beret oraz buty. Towarzyszyły jej tancerki, ubrane w czarne garnitury.

Każdy z artystów odpowiadał na czerwonym dywanie na pytania od prowadzących. Polkę zapytano o to, jaką chciałaby mieć supermoc. – Chciałabym być niewidzialna, żeby móc wejść do studia nagrań Ariany Grande i zobaczyć, jak tworzy swoją muzykę – przekazała.

Podczas niedzielnego finału Eurowizji Junior 2023 Maja Krzyżewska wykona utwór „I Just Need A Friend”, przygotowany specjalnie na tegoroczną edycję przez autorów eurowizyjnych hitów Roxie Węgiel, Viki Gabor i Sary James.

– „I Just Need A Friend” to prośba od nas, młodych ludzi do świata. Nie potrzebujemy kolejnych gadżetów czy rzeczy materialnych. Pragniemy bliskości i po prostu przyjaciela, który będzie obok – mówiła o swojej piosence Maja Krzyżewska.

Eurowizja Junior 2023. Która wystąpi Maja Krzyżewska?

Podczas ceremonii otwarcia Eurowizji Junior 2023 odbyło się losowanie kolejności, w jakiej wystąpią uczestnicy 21. Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Imprezę otworzy występ Hiszpanii, a zamknie show Holandii. Polka wystąpi jako dziewiąta.

Hiszpania – Sandra Valero – „Loviu”

Malta – Yulan Law – „Stronger”

Ukraina – Anastasia Dymyd – „Kwitka”

Irlandia – Jessica McKean – „Aisling”

Wielka Brytania – Stand Uniqu3 – „Back To Life”

Macedonia Północna – Tamara Grujeska – „Kaži Mi, Kaži Mi Koj”

Estonia – Arhanna – „Hoiame Kokku”

Armenia – Yan Girls– „Do It My Way”

Polska – Maja Krzyżewska – „I Just Need A Friend”

Gruzja – Anastasia i Ranina – „Over The Sky”

Portugalia – Júlia Machado – „Where I Belong”

Francja – Zoé Clauzure – „Cœur”

Albania – Viola Gjyzeli – „Bota ime”

Włochy – Melissa i Ranya – „Un Mundo Justo”

Niemcy – Fia – „Ohne Worte”

Holandia – Sep i Jasmijn – „Holding On To You”

Kiedy finał Eurowizji Junior 2023? Gdzie oglądać?

„Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci Nicea 2023”– transmisja 26 listopada od godz. 16:00 w TVP1, TVP Polonia i TVP ABC.

