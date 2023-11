Melissa Barrera wyrzucona z „Krzyku”. Za obronę Palestyńczyków

33-letnia Melissa Barrera zaczynała swoją karierę aktorską od telenoweli. Wystąpiła między innymi jako główna bohaterka serii „Twoja na zawsze” czy „Tanto amor”. Oglądać mogliśmy ją też w „In the Heights: Wzgórza marzeń” czy „Oddychaj” Netfliksa.

Co pisała Melissa Barrera o wojnie Izrael-Hamas?

Teraz aktorka podpadła produkcji „Krzyku VII”, w którym miała wystąpić. Twórcy stwierdzili, że nie podobają im się jej posty na temat konfliktu Izrael-Hamas.

„Gaza jest obecnie traktowana jak obóz koncentracyjny” – pisała między innymi w postach na Instagramie aktorka. „Ściskanie wszystkich w jednym miejscu, bez możliwości opuszczenia tego miejsca, bez elektryczności i bez wody... Historia niczego nie nauczyła ludzi. I podobnie, jak wcześniej, ludzie wciąż w milczeniu obserwują to wszystko, co się dzieje. To ludobójstwo i czystki etniczne” – stwierdziła.

W odpowiedzi na te wpisy rzecznik firmy Spyglass, stojącej za franczyzą „Krzyk”, wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że uważa te wpisy za „rażące przekroczenie granicy mowy nienawiści”.

Na doniesienia zareagował już Christopher Landon, który przejął obowiązki reżyserskie przy „Krzyku VII”. „Oto mój komentarz” – zaczął, a potem dodał emotikonę złamanego serca. „Wszystko jest do bani. Przestańcie krzyczeć. To nie była moja decyzja” – dodał.

Melissa Barrera a sukces franczyzy „Krzyk”

Barrera pomogła na nowo zbudować sukces franczyzy „Krzyk”. Film z jej udziałem z 2022 roku, w którym zagrała Sam Carpenter, zarobił na całym świecie 137,7 mln dolarów. Produkcja ta umiejętnie połączyła wątki „starej” obsady (Courteney Cox, Neve Campbell) z aktorami młodego pokolenia – wspomnianą Barrerą, Jackiem Quaidem, Jenną Ortegą, Mikey Madison czy Dylanem Minnette. Barrera zagrała także w filmie „Krzyk VI”, który miał premierę w marcu i zarobił na świecie 168,9 mln dolarów.

Zdjęcia do „Krzyku VII” jeszcze się nie rozpoczęły – produkcja czekała na zakończenie strajków w Hollywood. Można się spodziewać, że w związku ze zwolnieniem Barrery, na film poczekamy jeszcze dłużej.

Galeria:

33-letnia meksykańska aktorka Melissa BarreraCzytaj też:

Mia Khalifa zwolniona z Playboya. Przez jej „obrzydliwe” wpisy dotyczące ataku Hamasu na IzraelCzytaj też:

Zawieszenie walk w zamian za uwolnienie zakładników? Jest stanowisko Netanjahu