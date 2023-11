Kesha zmieniła słowa piosenki „Tik Tok”. W odpowiedzi na oskarżenia w kierunku P. Diddy'ego

„Wake up in the mornin' feelin' like P Diddy (hey, what up girl?)” (pol. „Budzę się rano, czując się jak P. Diddy”) – brzmi pierwsze zdanie piosenki „Tik Tok” Keshy. Jednak podczas swojego koncertu w Oakland w Kalifornii artystka zmieniła słowa swojego hitu i zaśpiewała: „Wake up in the morning feeling just like me” (pol. „Budzę się rano, czując się zupełnie jak ja”), a w sieci pojawiły się nagrania, na których można zaobserwować ten moment. W tym samym czasie tłum spodziewając sie zupełnie innych słow, śpiewa starą wersję piosenki.

Cassie oskarża P. Diddy'ego o gwałty i znęcanie się

Jasne jest, że Kesha postanowiła zmienić nieco utwór z uwagi na oskarżenia, jakie pojawiły się w kierunku rapera. W czwartek 16 listopada Cassie (Casandra Ventura) złożyła pozew przeciwko Seanowi „Diddy'emu” Combsowi zarzucając mu „gwałt i znęcanie się fizyczne przez około dekadę”. Według kobiety była ona ofiarą tych zbrodni od czasu, gdy miała 19 lat (raper miał 37 lat, gdy zaczęli być w związku).

„Po latach milczenia i ciemności w końcu jestem gotowa opowiedzieć swoją historię” – pisze w pozwie artystka. Dokumenty złożone przez Cassie zawierać mają wiele graficznych opisów brutalnego znęcania się nad nią przez P. Diddy'ego, które miały miejsce tuż po tym, jak go poznała w 2005 roku. Wedle kobiety, Combs miał popisać z nią kontrakt z ramienia swojej wytwórni Bad Boy, a potem wstrzykiwać jej narkotyki i poić alkoholem, powodując u niej niebezpieczne uzależnienia, które „kontrolowały jej życie”.

W pozwie przedstawiono rapera jako „seryjnego sprawcę przemocy domowej, który regularnie bił i kopał panią Venturę, powodując u niej podbite oczy oraz siniaki i krwiaki na całym ciele”. W swoim oświadczeniu Ventura podkreśliła, że jest już gotowa „zabrać głos w swoim imieniu oraz na rzecz innych kobiet, które zmagają się w swoich związkach z przemocą i wykorzystywaniem seksualnym”.

Cassie i P. Diddy zawarli ugodę

Już kolejnego dnia, w piątek 17 listopada, Cassie i P. Diddy'emu udało się zawrzeć sądową ugodę. – Postanowiłam rozwiązać tę sprawę polubownie na warunkach, nad którymi mam pewien poziom kontroli. Chcę podziękować mojej rodzinie, fanom i prawnikom za ich niezachwiane wsparcie – przekazała Cassie w oświadczeniu.

W sobotę 18 listopada prawnik P. Diddy'ego Ben Brafman zapewnił w rozmowie z mediami, że ugoda zawarta między jego klientem a Cassie nie oznacza „przyznania się do winy”. „Decyzja pana Combsa o ugodzie w żaden sposób nie podważa jego całkowitego odrzucenia rozczeń. Cieszy się, że doszło do ugody i życzy pani Venturze wszystkiego najlepszego” – stwierdził.

Batalia sądowa Keshy i Dr. Luke'a

Kesha również ma za sobą sądową batalię. Przez około 10 lat procesowała się z Dr. Luke. W 2014 roku piosenkarka oskarżyła producenta o napaść w 2005 roku. Twierdziła, że obudziła się w łóżku Dr. Luke'a „obolała i chora, nie pamiętając, jak się tam znalazła”. Twierdziła, że mężczyzna zagroził, że „zniszczy jej karierę”, jeżeli ta kiedykolwiek o tym opowie. Dr. Luke zaprzeczył zarzutom Keshy, a ona ostatecznie wycofała pozew w 2016 roku. W odpowiedzi producent złożył wobec niej pozew o zniesławienie, domagając się 50 mln dolarów odszkodowania. Zawarli ugodę w czerwcu tego roku, która zakładała, że wydadzą wspólne oświadczenie.

Kesha stwierdziła w nim, że „tylko Bóg wie, co się stało” w noc, kiedy twierdziła, że doktor Luke ją zaatakował, wyjaśniając, że nie pamięta „wszystkiego, co się wydarzyło”. „Nie mogę się doczekać zamknięcia drzwi do tego rozdziału mojego życia i rozpoczęcia nowego. Życzę wszystkim zaangażowanym stronom niczego innego, jak tylko pokoju” – dodała.

„Chociaż doceniam, że Kesha ponownie przyznała, że nie może opowiedzieć, co wydarzyło się tamtej nocy w 2005 roku, jestem całkowicie pewien, że nic się nie wydarzyło” – napisał z kolei Dr. Luke w swoim oświadczeniu. „Nigdy jej nie odurzyłem, nie zaatakowałem i nigdy nikomu tego nie zrobię. Dla dobra mojej rodziny przez prawie 10 lat walczyłem o oczyszczenie swojego imienia” – podkreślił.

Galeria:

Kesha, 36-letnia piosenkarka. Jaki ma styl?Czytaj też:

Cassie oskarża Puff Daddy'ego o „gwałty i przemoc przez ponad 10 lat”. Wersję potwierdza Kid CudiCzytaj też:

Jak wygląda dieta Emily Ratajkowski? Modelka zdradziła swoją rutynę