Jak wygląda dieta Emily Ratajkowski? Modelka zdradziła swoją rutynę

Emily Ratajkowski ma miliony fanów na całym świecie, jednak od dawna nie chce już być postrzegana tylko przez pryzmat teledysku do piosenki „Blurred Lines” Robina Thicke. Od kilku miesięcy zaangażowana jest w prowadzenie swojego podcastu „High Low with EmRata”, a w 2021 roku wydała swoją pierwszą książkę zatytułowaną „Moje ciało”.

Chociaż szerokiej publiczności znana jest głównie ze swojej pracy w modelingu – współpracuje z takimi markami jak Versace, Viktor and Rolf, Tory Burch, Loewe, Prada czy Marc Jacobs i wielokrotnie pojawiła się na okładkach magazynu „Vogue”, w wywiadach przyznaje, że bardzo chętnie zaangażowałaby się też w aktorstwo. Ma już za sobą pierwsze role – oglądać mogliśmy ją tytułach takich jak „Zaginiona dziewczyna”, „Złodziej i oszustka”, „Jestem taka piękna!”, „Ukryta w ciemności” czy „We Are Your Friends”.

Ratajkowski inspiruje wiele ludzi – jej Instagramowy profil śledzi ponad 30 mln fanów. Wielu zastanawia się, jak wygląda jej dieta i treningi, które pozwalają jej zachować niesamowitą sylwetkę. Modelka zdradziła nieco na ten temat w rozmowie z „Haarper's BAZAAR”.

Dieta Emily Ratajkowski

Jak ujawniła modelka, zwykle każdego ranka pije czarną kawę i zjada bretońskie ciastko maślane „keuign-amann”. Jeżeli nie jest akurat w pobliżu swojej ulubionej kawiarni, jej kolejnym wyborem jest po prostu jogurt z granolą, a czasami tost.

Lunch modelki jest zazwyczaj lekką sałatką lub kanapką. – Jeśli jestem na planie, to jem coś z oferowanego cateringu, ale zawsze pamiętam, żeby powstrzymywać się przed przejedzeniem – przyznała.

W ciągu całego dnia Ratajkowski popija też posiłki sokiem z buraka. Jak mówi, zdarza jej się też, że zje pomiędzy posiłkami croissanta, popcorn czy babeczkę. Zapewnia też, że uwielbia mięso. – Muszę przyjmować duże ilości żelaza, więc nie jestem osobą, która zajada się zwykłą sałatką. Chodzi o utrzymanie balansu w diecie. Trzeba dać organizmowi energię i przy tym być zdrowym – zaznaczyła.

Ratajkowski przyznaje, że jeżeli chodzi o obiady, stara się je sama przygotowywać, unikając przy nich soli i cukru, za to doprawiając wszystko solidną dawką kurkumy. Jeżeli już zdarzy się jej jeść w restauracjach, zazwyczaj wybiera kuchnie włoską lub indyjską. Kocha też sushi.

Co trenuje Emily Ratajkowski?

Mówiąc o treningach i ćwiczeniach, modelka przyznała, że najchętniej wybiera spacery i wspinaczkę. Regularnie ćwiczy też jogę. Jednocześnie w wywiadzie Ratajkowski podkreśliła, że nie jest fanem codziennych ćwiczeń, nie ma personalnego trenera, a siłownie „omija szerokim łukiem”.

