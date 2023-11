Anna Wendzikowska ujawniła, że zdradzała swoich partnerów. Wyjaśniła, dlaczego

Żurnalista w nowym odcinku swojego podcastu zapytał Annę Wendzikowską o temat zdrady. Już wcześniej sama dziennikarka nie ukrywała tego, że jej związki należały do skomplikowanych, a z ojcami swoich córek rozstała się, po tym, jak na jaw wyszła niewierność. Wendzikowska pierwszą córkę – Kornelię – ma ze związku z muzykiem zespołu Audiofeels Patrykiem Ignaczakiem. Drugie dziecko gwiazdy – Antonina – jest owocem jej związku z milionerem Janem Bazylem.

Anna Wendzikowska wyznała, że zdradzała swoich partnerów

U Żurnalisty Wendzikowska zwróciła przy tematach zdrady uwagę na swoich rodziców, zapewniając, że ich małżeństwo było idealne, więc od małego widziała ich miłość i uwielbienie, dlatego „nigdy nie wybierała partnerów w typie playboya i zdradzających”.

– Jak ja tylko widziałam sygnał, że ktoś się zachowuje nie okej, to ja nie wchodziłam w taką relację, więc nawet w mojej ostatniej relacji, w której się dowiedziałam, że byłam zdradzana, nigdy w życiu bym nie przypuszczała, nigdy nie podejrzewałam, nigdy nie sprawdzałam, bo było to dla mnie coś niewiarygodnego i nawet jak się dowiedziałam długo po rozstaniu, to powiem ci, że też mi było w to trudno uwierzyć, dopiero jak zdjęcia zobaczyłam, to gdzieś tam to do mnie dotarło. To nadal nie jest coś, czego ja się obawiam – tłumaczyła.

Żurnalista przypomniał wtedy Wendzikowskiej, że ona sama publicznie przyznała się do tego, że miała problem z wiernością. Dziennikarka odpowiedziała, że „na szczęście miała w sobie dużo uczciwości”.

– Miałam taki schemat, że potrzebowałam udowadniać sobie swoją atrakcyjność, więc stąd się brały moje zdrady, natomiast jak już zdradzałam, czy też poznawałam kogoś innego, to odchodziłam, więc jakiś element takiej mojej uczciwości w tym wszystkim był i to mi pewnie pomogło potem to przepracować, ale to jest bardzo ważny moment w takim procesie pokochania siebie – stwierdziła.

Galeria:

Anna Wendzikowska. Jaki styl ma dziennikarka? Tak się ubieraCzytaj też:

Jak wygląda dieta Emily Ratajkowski? Modelka zdradziła swoją rutynęCzytaj też:

Najlepsze seriale dla kobiet. 10+ tytułów, które cię zainspirują