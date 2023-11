Sharon Stone o traumatycznych doświadczeniach z dyrektorem Sony. „Wyciągnął penisa tuż przed moją twarz”

Sharon Stone szeroka publika poznała dzięki filmowi Paula Verhoevena „Pamięć absolutna”. Potem status światowej gwiazdy i symbolu seksu zapewniła jej też rola femme fatale Catherina Tramell w dreszczowcu erotycznym „Nagi instynkt”. Potem grała w „Kasynie”, „Potędze przyjaźni”, „Muzie” czy „Kobiecie-Kot”. Nie stroniła też od ról serialowych – mogliśmy oglądać ją w „Prawo i porządek: Sekcja specjalna” czy „Kancelarii adwokackiej”.

Sharon Stone o kulisach kultowej sceny z filmu „Nagi instynkt”

W marcu 2021 roku Sharone Stone ujawniła w swojej książce szokujące kulisy kultowej sceny przesłuchania w „Nagim instynkcie” z 1992 roku. O tym, że widać jej części intymne w jednej ze scen filmu Sharon Stone dowiedziała się dopiero podczas oglądania obrazu z wieloma osobami zaangażowanymi w produkcję, agentami, prawnikami etc.

„W ten sposób po raz pierwszy zobaczyłam na ekranie scenę ze swoją waginą, po tym, jak powiedziano mi na planie: »Nic nie widać, zdejmij majtki, bo biel odbija światło, więc wiadomo, że masz je na sobie«” – czytamy. Jak relacjonowała Stone, tuż po tym poszła do kabiny produkcyjnej i spoliczkowała reżysera. Następnie zadzwoniła do swojego prawnika, który zapewnił ją, że film nie może wejść na ekrany w takiej formie. „Pamiętajcie, był 1992 rok, to nie tak, jak teraz, gdy widzimy penisy w każdej produkcji Netfliksa” – wyjaśniła.

Od tamtej pory Sharon Stone coraz częściej mówi o tym, jak przemysł filmowy wykorzystywał w tamtym czasie kobiety. Teraz w podcaście „Porozmawiajmy poza kamerą z Kelly Ripą” na antenie SiriusXM, aktorka opowiedziała o innej traumatycznej sytuacji, jaka ją spotkała.

Sharon Stone oskarża dyrektora Sony

Stone opowiedziała o interakcji z dyrektorem Sony, którego nazwiska nie chciała jednak ujawnić, do której dojść miało w latach 80. Opowiedziała, że była wtedy w Los Angeles i pamięta to po części dlatego, że miała na sobie wtedy naprawdę dobry strój – kurtkę Ralpha Laurena, dżinsową spódnicę i kowbojskie buty.

– Dobrze to pamiętam, bo to był strój, w który zainwestowałam wszystko, co miałam. Kupiłam to na wyprzedaży i dbałam o niego, jak o nic innego, bo to jedyne rzeczy, jakie mogłam włożyć na te najbardziej wyjątkowe spotkania. Byłam bardzo podekscytowana, że założę ten mój specjalny strój i spotkam się z szefem Sony – wyjaśniła okoliczności aktorka.

Gwiazda opowiedziała, że do spotkania doszło w biurze, w którym kanapa była niemalże tak niska, że zlewała się z podłogą. Przyznała, że dyrektor Sony kroczył przed nią i ją obficie komplementował.

– „To prawda, co o tobie mówią, jesteś najpiękniejsza, od dziesięcioleci nie widzieliśmy nikogo takiego, jak ty. Wszyscy o tobie mówią, spójrz na siebie. Jesteś taka elokwentna, taka mądra i piękna i te włosy” – wspominała aktorka. – Potem podszedł do mnie i powiedział: „Ale najpierw”, i wyciągnął penisa tuż przed moją twarz – opowiedziała Stone.

Stone zareagowała na tę sytuację nerwowo – mieszanką płaczu i śmiechu. – Byłam bardzo młoda, a tak się zachowuje, jak się zdenerwuje. Zaczęłam się śmiać i płakać jednocześnie i nie mogłam przestać, bo wpadłam w histerię. On nie wiedział, co robić, więc odszedł ode mnie i poszedł do swojego biura – powiedziała. Aktorka siedziała „w histerii” do czasu, aż nie przyszła do niej sekretarka dyrektora i nie wyprowadziła jej na zewnątrz.

