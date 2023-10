Cezary Olszewski nie żyje. Żegnają go partnerki z „Tańca z Gwiazdami”

Ciało Cezarego Olszewskiego zostało znalezione w jednym z hoteli na terenie Ostrołęki. Informację o śmierci Olszewskiego potwierdziło kilka źródeł, w tym także policja. – W jednym z ostrołęckich hoteli ujawniono zwłoki 42-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci i prokurator, trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia – powiedział portalowi komisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.

Gwiazdy żegnają Cezarego Olszewskiego

Tancerz był znany szerszej publiczności z telewizyjnego show „Taniec z Gwiazdami” oraz gościnnych występach w takich serialach jak: „Twarzą w twarz”, „Pitbull” i „M jak miłość”.

Cezary Olszewski najpierw był konsultantem choreografii w tanecznym show, a później tańczył z wieloma celebrytkami. Razem z Magdaleną Walach zwyciężył 7. edycję „Tańca z Gwiazdami”. Trenował też z Anną Popek, Anną Nowak, Grażyną Wolszczak i Dorotą Zawadzką. Niektóre z tych gwiazd zabrały głos i pożegnały go w mediach społecznościowych.

Dorota Zawadzka znana jako superniania opublikowała z tancerzem kilka zdjęć z czasów show. „Bardzo mi smutno… Tańcz chłopaku wysoko…” – napisała gwiazda.

Głos zabrała także inna partnerka Olszewskiego – Anna Popek. W rozmowie ze Złotą Sceną przyznała, że „jest wstrząśnięta tą informacją”. W dalszej części zdradziła, że był bardzo profesjonalny. – Cezary był bardzo koleżeński, odpowiedzialny. Nigdy nie spóźniał się na nasze treningi. Wykorzystywaliśmy ten czas na ciężką pracę – powiedziała.

Na koniec wspomniała, co powiedział jej podczas jednego z treningów. – Pamiętam, jak podczas jednego z treningów tańczyłam przed lustrem rumbę. Okazało się, że Czarek patrzył na mnie. Potem podszedł i powiedział: Super ci wyszło. Jak tak zatańczysz na żywo w programie, to wygramy!. Nawet się wtedy zawstydziłam. To był silny mężczyzna, któremu mogłam zaufać w tańcu. Współczuję jego rodzinie i przesyłam moje kondolencje. To była młoda osoba – podsumowała gwiazda.

Głos zabrała rónież Anna Wendzikowska. Chociaż ona także brała udział w „Tańcu z Gwiazdami”, to nie tańczyła z Cezarym Olszewskim. Z nim jednak spróbowała swoich sił podczas turnieju tańca Pro-Am. Chociaż miało to miejsce 11 lat temu, to celebrytka pisała o śmierci tancerza z wielkim bólem. „Byliśmy sobie bardzo bliscy… był szczerym, serdecznym, dobrym facetem… trudno ogarnąć to, że go nie ma. Był w moim wieku… wyrazy głębokiego współczucia dla rodziny. Zawsze będzie miał miejsce w moim sercu” – czytamy.

