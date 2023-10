Piotr Nagłowski nie żyje. Legendarny dziennikarz miał 65 lat

Informację o śmierci Piotra Nagłowskiego jako pierwszy przekazał Hirek Wrona. Polski dziennikarz i publicysta opublikował w mediach społecznościowych ich wspólne zdjęcie.

„Legenda polskiej branży muzycznej. Dziennikarz, menedżer, producent. Olbrzymia strata… Żegnaj Przyjacielu” — napisał artysta.

Piotr Nagłowski nie żyje

Głos zabrała też Agencja Muzyczna Polskiego Radia. „Odszedł nasz Przyjaciel Piotr Nagłowski. Ogromna wiedza, doświadczenie, o branży muzycznej wiedział wszystko. Nade wszystko dobry człowiek. Kochał ludzi, zawsze z empatią, serdeczny. Piotrze, w naszej pamięci i w sercach jesteś i pozostaniesz…” – czytamy na Facebooku.

Kim był Piotr Nagłowski?

Piotr Nagłowski zmarł w wieku 65 lat. Był nie tylko dziennikarzem, ale także menedżerem gwiazd oraz jednym z organizatorów festiwalu w Jarocinie. Był twórcą monografii zespołu TSA. Prowadził też audycję „Rock po polsku” w radiowej Trójce. Z Polskim Radiem był związany od lat 80. Agencją Muzyczną Polskiego Radia kierował w latach 2018-2019.

Pierwszy koncert zorganizował w 1979 roku. Muzyka była jego pasją, wielu polskim gwiazdom pomógł zbudować kariery do tego grona należą m.in. Kayah czy Liroy. Piotr Nagłowski pracował także przy tworzeniu prawa autorskiego, które miało zapobiec wszechobecnemu wówczas piractwu. Był też dyrektorem jednej z przodujących firm fonograficznych BMG. Dziennikarz zajmował się rónież produkcją filmową.

Piotra Nagłowskiego pożegnało wielu znanych muzyków. Wśród nich jest Anna Rusowicz: „Piotruś co to się wydarzyło”. Głos zabrał także Grzegorz Skawiński. „Nie żyje Piotr Nagłowski. Legenda polskiej branży muzycznej. Dziennikarz, manager, producent. Olbrzymia strata… Żegnaj Przyjacielu. Do zobaczenia po drugiej stronie” – napisał muzyk.

