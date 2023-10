Michał Wiśniewski skazany na więzienie

W październiku 2021 roku Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga postawiła zarzuty Michałowi Wiśniewskiemu twierdząc, że w celu uzyskania pożyczki w wysokości 2,8 mln złotych przedłożył nierzetelne, pisemne oświadczenie o swoich dochodach, które znacznie zawyżył. Miał też podać nierzetelne dane dotyczące dochodów poręczyciela – wówczas jego żony. Sprawa dotyczyła 2006 roku.

Przez swoje kłamliwe oświadczenia piosenkarz, znany z zespołu Ich Troje, miał otrzymać pożyczkę w wysokości 2,8 mln złotych, której nie spłacił. Artysta nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Twierdził, że był to rok, w którym wydał płytę, wygrał eliminacje do Eurowizji oraz zagrał trasę koncertową w USA, dlatego nie miał potrzeby „wyłudzania pieniędzy”.

– Chcąc wyłudzić te pieniądze, to zabrałbym je, a nie włożył w klub i remont – twierdził. Wiśniewski sugerował ponadto, że postawiono mu zarzuty, bo jest znany i jest „idealną twarzą” do powiązania z nią tej sprawy w mediach.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga wydał teraz wyrok w sprawie. Michał Wiśniewski został uznany za winnego i skazany na karę 1,5 roku więzienia oraz grzywnę w wysokości 80 tysięcy złotych. Artysta musi też pokryć koszty procesowe.

Wyrok nie jest prawomocny.

Czytaj też:

Pola Wiśniewska zdradziła, dlaczego nie pokazuje swoich dzieci w sieci. „Zapewne się ich wstydzisz”Czytaj też:

Michał Wiśniewski szuka pracownika. Znamy wymagania i stawkę