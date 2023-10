Michał Wiśniewski szuka pracownika. Znamy wymagania i stawkę

Trudno uwierzyć, ale Michał Wiśniewski zespół Ich Troje założył już 30 lat temu. Chociaż poczynania muzyczne często były przykrywane, że jego burzliwym życiem uczuciowym, to grupa dalej koncertuje. Wokalista zdecydował się nawet na współpracę z niektórymi swoimi pociechami. Na YouTube dokumentuje codzienności i dzięki temu, lepiej możemy poznać ród Wiśniewskich.

Burzliwe życie Michała Wiśniewskiego

Michał Wiśniewski doczekał się szóstki dzieci z pięcioma kobietami. Jego pierwszą żoną była Magda Femme, pierwsza wokalistka grupy Ich Troje. Kolejną były Mandaryna, Anna Świątczak i Dominika Tajner. Michał Wiśniewski ma już piątkę dzieci z poprzednich małżeństw. Najstarszych – Fabienne i Xaviera matką jest Mandaryna. Córki Etienette i Viviennne są owocem małżeństwa z Anną Świątczak. Pociechy, których mamą jest Pola Wiśniewska, są najmłodsze, to dwóch synów o imionach: Falco Amadeus i Noël Cloé.

W 2003 roku TVN zaczął emitować reality show „Jestem, jaki jestem”. Głównym bohaterem programu był Michał Wiśniewski, a widzowie mogli zobaczyć jego bardziej „ludzką twarz”. Pod koniec 2022 roku Michał Wiśniewski postanowił pokazać internautom, jak buduje dom. W odcinkach możemy oglądać nie tylko prace remontowe, ale m.in. terapię małżeńską z jego obecną żoną Polą. Prz okazji zobaczyliśmy, jak Wiśniewski występuje na scenie z Etiennette, a nawet wspólnie udają się do Londynu, żeby pracować z producentem.

Michał Wiśniewski szuka pracownika

Co ciekawe, dzięki odcinkom bliżej poznaliśmy Dagmarę menedżerkę artysty, która zazwyczaj jest za kulisami. Niedawno też najstarszy syn wokalisty zdradził, że rzucił dziennikarstwo na rzecz pomocy tacie. – Na ten moment jestem asystentem jego menadżerki – wytłumaczył w rozmowie z Pudelkiem. Opowiedział też, jak dokładnie wyglądają jego obowiązki. – Pomagam jej, odciążam ją z zadań. Jeździmy razem na eventy i koncerty. Dbam o to, żeby mojemu tacie nic nie brakowało. Wyręczam go z wielu zadań – dodał.

Wygląda na to, że obowiązków w teamie Wiśniewskiego i Ich Troje jest coraz więcej. Gwiazdor właśnie opublikował oświadczenie i poinformował, że szuka do zespołu kolejnej osoby. Wiśniewski oczekuje od kandydatów dyspozycyjności, wielozadaniowości i umiejętności pracy pod presją czasu. Dodał, że idealny kandydat powinien charakteryzować się również odpornością na stres i posiadać prawo jazdy kategorii B.

Oczywiście osoba pracują dla lidera Ich Troje powinna być całkowicie dyspozycyjna. Celebryta poza zdobytym doświadczeniem oferuje zdobycie doświadczenia oraz wynagrodzenie w wysokości „pięciu tysięcy złotych wzwyż”.

