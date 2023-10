Angelo Bruschini nie żyje. Gitarzysta Massive Attack miał 62 lata

Informację o śmierci artysty potwierdził zespół Massive Attack w mediach społecznościowych. Brytyjska grupa oświadczyła, że jest „zdruzgotana” odejściem muzyka.

Oświadczenie wydane zostało zaledwie kilka miesięcy po tym, jak w lipcu Angelo Bruschini podał na portalu X (dawny Twitter – red.), że zdiagnozowano u niego raka płuc i kilka specjalistów życzyło mu „powodzenia”.

„Dwóch lekarzy w szpitalu życzyło mi »powodzenia« w związku z moim rakiem płuc. Chyba mam przerąbane. Miałem wspaniałe życie, widziałem wiele razy cały świat, poznałem wielu wspaniałych ludzi, ale drzwi się zamykają. Myślę, że napiszę książkę” – przekazał.

W wydanym przez Massive Attack piśmie czytamy, że Bruschini miał wyjątkowo „ekscentryczny i genialny talent”. „Nie da się oszacować Twojego wkładu w kanon Massive Attack. Jakie mieliśmy szczęście, że dzieliliśmy z Tobą takie życie” – czytamy.

Angelo Bruschini przed tym, jak zaangażował się w grę w zespole Massive Attack, był członkiem grup The Numbers, Rimshots, The Blue Aeroplanes. Wyprodukował tytułowy album Strangelove w 1997 roku. Grał także na gitarze w wielokrotnie nagradzanym singlu Jane Taylor „Blowing This Candle Out” w 2003 roku.

Massive Attack

Massive Attack to angielski zespół, wykonujący trip hop. Jest uważany za jeden z najważniejszych wykonawców tego gatunku. Obecnie tworzy go duet – Robert del Naja, znany jako 3D, oraz Grant Marshall, znany jako Daddy G. Wylansowali takie hity jak „Angel”, „Tear Drop” czy „Safe From Harm”.

Czytaj też:

Wojciech Korda nie żyje. Wokalista odszedł po długiej i ciężkiej chorobieCzytaj też:

Zdzisław Łęcki nie żyje. Był gwiazdą „Czterdziestolatka” i grał u Agnieszki Holland