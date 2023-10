Zdzisław Łęcki nie żyje. Był gwiazdą „Czterdziestolatka” i grał u Agnieszki Holland

Informację o śmierci Zdzisława Łęckiego przekazał opolski Teatr Kochanowskiego. Artysta miał 90 lat. W długim wpisie przytoczono historię aktora. „Odszedł Zdzisław Łęcki – aktor, który ponad pół wieku związany był z życiem teatralnym Opola. Do Szkoły Teatralnej trafił dzięki Aleksandrowi Bardiniemu. Studiował między innymi z Janem Kobuszewskim i Zbigniewem Zapasiewiczem. W 1966 roku przyjechał do Opola, gdzie podjął pracę w Teatrze Ziemi Opolskiej” – czytamy.

W dalszej części przedstawiciele teatru wymienili legendarnych aktorów, z którymi studiował Zdzisław Łęcki. „Studiował między innymi z Janem Kobuszewskim i Zbigniewem Zapasiewiczem. W 1966 roku przyjechał do Opola, gdzie podjął pracę w Teatrze Ziemi Opolskiej. W latach 1975-2000 grał w Teatrze im. Jana Kochanowskiego. Współpracował między innymi z Agnieszką Holland, która reżyserowała w naszym Teatrze w 2008 roku spektakl »Aktorzy prowincjonalni«” – dowiadujemy się.

Na koniec ekipa opolskiego teatru przekazała rodzinie kondolencje. „Dziękujemy za chwile wzruszenia i inspiracji, które nam podarował. Chcielibyśmy wyrazić nasze najszczersze kondolencje wobec rodziny, przyjaciół i wszystkich tych, którzy mieli zaszczyt poznać tego wyjątkowego człowieka” – podsumowano.

Zdzisław Łęcki nie żyje

Zdzisław Łęcki był pasjonatem aktorstwa i teatru. Na swoim koncie miał ponad 100 ról. Starsi widzowie mogą kojarzyć go z kultowego serialu „Czterdziestolatek”. Chociaż artysta zagrał tam drugoplanową i epizodyczną rolę, to jego kwestia przeszła do historii. Kolega ze szkoły Karwowskiego, w którego wcielał się Łęcki, powiedział: Kondycja fizyczna, czyli walka z metryką.

