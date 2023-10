Znamy datę pogrzebu muzyka Kultu. Janusz Grudziński zmarł dwa tygodnie temu

Świat muzyki przyjął informację o śmierci Janusza Grudzińskiego z wielkim żalem, ale do tej pory nie było wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb muzyka Kultu. Informacja pojawiła się dopiero po dwóch tygodniach.

Muzyk Kultu zmarł dwa tygodnie temu. Dopiero zaplanowano pogrzeb

Janusz Grudziński miał ogromny wkład w muzykę Kultu. Był związany z grupą od 1982 roku. Jego śmierć była dla członków zespołu sporym wstrząsem. Tę smutną wiadomość przekazali za pośrednictwem Facebooka.

„Przepełnieni smutkiem, bólem i niedowierzaniem z przykrością informujemy, że wczoraj wieczorem zmarł Janusz Grudziński, nasz kolega, który od jesieni 1982 do 2020 roku był charyzmatyczną częścią grupy Kult. Kompozytor, klawiszowiec, erudyta, człowiek kochający wolność; był współkompozytorem wielu przebojów Kultu oraz muzyki filmowej” – mogliśmy przeczytać. Następnie artyści złożyli kondolencje najbliższym.

Janusza Grudzińskiego w sieci pożegnało wiele osób związanych z kulturą i sztuką. Mimo że informacja o jego śmierci pojawiła się dwa tygodnie temu, to wciąż nie było wiadomo, na kiedy zaplanowany jest pogrzeb. Natomiast 13 października 2023 roku odbyła się msza święta w jego intencji. Dopiero 3 dni później przekazano informację o pogrzebie – także za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Pogrzeb Janusza Grudzińskiego odbędzie się 20 października o godzinie 10.15 w Kościele Świętego Krzyża (Krakowskie Przedmieście 3), po którym nastąpi wyprowadzenie na Cmentarz Parafialny w Tłuszczu do grobu rodzinnego” – czytamy.

Kim był Janusz Grudziński?

Janusz Grudziński grał na instrumentach klawiszowych, gitarze oraz wiolonczeli. W 1982 roku dołączył do zespołu Kult, z którym grał z przerwami do września 2020 roku i współtworzył płyty takie jak między innymi „Kult”, „Posłuchaj to do ciebie”, „Spokojnie”, „Ran”, „Kaseta”. Był członkiem Akademii Fonograficznej ZPAV. Występował też samodzielnie jako Xiążę Warszawski i w 2006 roku wydał płytę „Olśnienie”. Współpracował także z zespołami Przyjaciele czy Orkiestra na zdrowie.

Współtworzył muzykę do seriali takich jak „Rodzina zastępcza”, „Japonia” czy „Tata, a Marcin powiedział”.

