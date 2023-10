Nie żyje Janusz Grudziński, wieloletni muzyk Kultu. Miał 61 lat

Informację o śmierci muzyka przekazał Robert Mazurek. „Nie żyje Janusz Grudziński, przez lata klawiszowiec Kultu, niezapomniany Xiążę Warszawski, wspaniały przyjaciel… Moja żona najpierw się rozpłakała, a potem roześmiała przypominając jak Janusz na koncertach grał i JEDNOCZEŚNIE czytał książkę” – napisał na platformie X (dawny Twitter – red.) dziennikarz.

Przyczyna śmierci Janusza Grudzińskiego nie została podana do wiadomości publicznej.

Kim był Janusz Grudziński?

Janusz Grudziński grał na instrumentach klawiszowych, gitarze oraz wiolonczeli. W 1982 roku dołączył do zespołu Kult, z którym grał z przerwami do września 2020 roku i współtworzył płyty takie jak między innymi „Kult”, „Posłuchaj to do ciebie”, „Spokojnie”, „Ran”, „Kaseta”. Był członkiem Akademii Fonograficznej ZPAV. Występował też samodzielnie jako Xiążę Warszawski i w 2006 roku wydał płytę „Olśnienie”. Współpracował także z zespołami Przyjaciele czy Orkiestra na zdrowie.

Współtworzył muzykę do seriali takich jak „Rodzina zastępcza”, „Japonia” czy „Tata, a Marcin powiedział.”...