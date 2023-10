Piłkarz do Aleksandry Popławskiej: „Ty ku*** właśnie idź spać!”. Jest oświadczenie klubu

Aleksandra Popławska we wtorek 3 października opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie, na którym ma opaskę na oczach z napisem: „Nie śpij, bo cię przegłosują!”. „Obudź się! Nie śpij! Masz głos i on jest ważny!” – poleciła aktorka, zachęcając do udziału w wyborach parlamentarnych.

Jakiś czas później Popławska dodała na Instagram nagranie, w którym informuje, że pod jej ostatnim wpisem Dariusz Gołuński, piłkarz klubu KSWS Victoria Kaliska napisał: „Ty ku*** właśnie idź spać!!!” i na końcu dodał wymiotującą emotikonkę.

W wideo aktorka zapytała wspomnianego sportowca, dlaczego ją obraża i przypomniała mu, że ciężko pracuje w zawodzie od 20 lat, płaci podatki, jest mamą, żoną i obywatelką Polski, która namawia do udziału w wyborach, nie podając konkretnej partii politycznej i nie obrażając przy tym nikogo. Zaznaczyła, że oczekuje przeprosin od Gołuńskiego. – Być może klub też zastanowi się nad tym, czy w imieniu swojego członka mnie nie przeprosić za tak obraźliwe słowa – dodała.

Oświadczenie klubu KSWS Victoria Kaliska ws. wpisu Dariusza Gołuńskiego

Popławska na przeprosiny nie musiała długo czekać. Klub KSWS Victoria Kaliska wystosował je jeszcze tego samego dnia.

„Klub KSWS Victoria Kaliska potępia zachowanie zawodnika klubu Dariusza Gołuńskiego, który w social mediach publicznie obraził artystkę Aleksandra Popławska. Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek przejawom agresji i przemocy. Klub podejmie działania, aby nigdy więcej nie doszło do podobnych zachowań.Jako zarząd podjęliśmy decyzję o zawieszeniu zawodnika. Zdajemy sobie sprawę, że kara ta nie jest współmierna do haniebnego zachowania, ale ma być przestrogą dla każdego z nas. W imieniu Klubu pragniemy przeprosić Panią Aleksandrę Popławską za karygodne zachowanie naszego zawodnika” – czytamy.

instagram

Oświadczenie klubu zamieściła też na swoim Instagramie sama Popławska, a pod postem posypały się gratulacje od gwiazd. „Brawo KSWS Victoria Kaliska!” – napisała Grażyna Wolszczak. „Bardzo ładne zachowanie klubu KsWS Victoria Kaliska” – czytamy we wpisie Anny Kalczyńskiej. „Brawo Ola!” – zwróciła się do koleżanki po fachu Anita Sokołowska. Wpis dodali także Andrzej Chyra, Beata Tadla, Adrianna Biedrzyńska, Maciej Dowbor czy Anna Dereszowska.

Czytaj też:

Piłkarz wyzwał Aleksandrę Popławską. Powodem film, w którym zachęca do udziału w wyborachCzytaj też:

Wspaniały wynik „Zielonej granicy” w Polsce. W 10 dni film zobaczyło aż 425 tysięcy widzów!