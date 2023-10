Sebastian Fabijański opowiedział o pobycie w szpitalu psychiatrycznym. „Nie wiedziałem, co się dzieje”

36-letni aktor, raper i freak fighter, wielokrotnie w wywiadach opowiadał, że całkowicie pogubił się i wpadł w depresję po tym, jak sześć lat temu zmarł jego ojciec. Po skandalu z udziałem jego, Maffashion oraz Rafalali, którym żyła cała Polska, Sebastian Fabijański postanowił wycofać się z życia publicznego i zgłosić się do szpitala psychiatrycznego.

– Decyzja o tym, żeby tam pójść, była wynikiem skrajnego upośledzenia mojego funkcjonowania przez lęk, że nie widziałem innej możliwości. Miałem takie sytuacje, że szedłem na spacer okraszony atakami paniki i w pewnej chwili odebrało mi ruch. Zamarłem, zamroziłem się. Nie wiedziałem, co się dzieje. Pomyślałem, że to nie może tak być. Nie mogę tak żyć – stwierdził.

Jaką diagnozę w szpitalu psychiatrycznym usłyszał Sebastian Fabijański?

Fabijański wiedział, zgłaszając się do szpitala, że ma upośledzające codzienne funkcjonowanie zaburzenia lękowo-depresyjne. – Wychodząc, nic się nie zmieniło. Nie miałem innego rozpoznania. Wyszedłem ze szpitala w lepszej kondycji niż do niego przychodziłem – powiedział.

Odnosząc się do sytuacji z Rafalalą aktor podkreślił, że gdyby mógł cofnąć ten czas, to by to zrobił. – Bardzo dużo dziwnych rzeczy zadziało się w moim życiu po wyjściu ze szpitala psychiatrycznego. Kiedy zacząłem się leczyć i brać leki na depresję. Schodzę z tych leków, za chwilę nie będę już ich brał. Mam nadzieję. Zaczynam patrzeć na to, co było. Niby to tylko leki na depresję, ale tak dużo dziwnych rzeczy się wydarzyło... Po śmierci ojca. To mnie zmieliło, pozbawiło równowagi, pogubiłem się – przyznał.

