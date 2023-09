Sophie Tuner pozywa Joe Jonasa. Ma przetrzymywać paszporty ich dzieci

Sophie Turner i Joe Jonas ogłosili na początku miesiąca, że się rozwodzą. Teraz aktorka znana z „Gry o tron” pozwała swojego męża. Zarzuca mu przetrzymywanie paszportów ich córek, przez co nie mogą one wrócić z nią do Anglii.

Aktorka znana głównie z roli Sansy Stark w serialu „Gra o tron” i muzyk oraz aktor, którego szeroka publika kojarzyć może z produkcji Disney Channel, jak seria filmów „Camp Rock”, byli małżeństwem od 1 maja 2019 roku. W lipcu 2020 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, a dwa lata później druga. Sophie Turner: Joe Jonas przetrzymuje paszporty naszych dzieci Na początku września 2023 roku, po wspólnie spędzonych czterech latach, Sophie Turner i Joe Jonas ogłosili, że się rozwodzą. Podkreślili w oświadczeniu, że jest to ich wspólna decyzja, a rozłam w ich związku przebiega polubownie. Mimo tych zapewnień, teraz 27-letnia Turner złożyła w sądzie pozew przeciwko 34-letniemu Jonasowi. Twierdzi, że ich córki są „bezprawnie przetrzymywane” w Nowym Jorku. Z dokumentów, do których dotarła BBC wynika, że kwietniu para uczyniła Anglię swoim „stałym domem”. Z akt sprawy wynika, że para spotkała się pod 17 września, aby omówić warunki swojego rozwodu. Turner powtórzyła wtedy warunki „uzgodnionego” wcześniej powrotu dzieci „do domu, do Anglii”. Jonas rzekomo odmówił zwrotu ich paszportów i wysłania ich do Wielkiej Brytanii. Turner przebywa obecnie w Nowym Jorku z dziećmi. Joe Jonas odpowiada na pozew Sophie Turner W odpowiedzi na zarzuty przedstawiciel Joe Jonasa powiedział CNN, że niedzielne spotkanie pary było „serdeczne” i że odniósł wrażenie, że „osiągnęli porozumienie, że będą współpracować na rzecz polubownego porozumienia w sprawie wspólnego rodzicielstwa”. „Dzieci urodziły się w USA i spędziły w USA zdecydowaną większość swojego życia. Są obywatelami amerykańskimi” – powiedział reprezentant piosenkarza. Dodał, że Jonas życzy sobie, aby Turner „ponownie rozważyła swoją trudną sytuację prawną i podejmowała dalsze kroki w bardziej konstruktywny i prywatny sposób” oraz że „jego jedynym celem jest dobro dzieci”. Czytaj też:

