Sophie Turner i Joe Jonas rozwodzą się. Wydali oświadczenie

Od kilku dni media żyją doniesieniami o rozstaniu Sophie Turner i Joe Jonasa. Teraz była już para potwierdziła te domysły. Wydali wspólne oświadczenie.

Aktorka znana głównie z roli Sansy Stark w serialu „Gra o tron” i muzyk oraz aktor, którego szeroka publika kojarzyć może z produkcji Disney Channel, jak seria filmów „Camp Rock”, są małżeństwem od 1 maja 2019 roku.

Małżeńśtwo Sophie Turner i Joe Jonasa

Ich ślub był dla wszystkich zaskoczeniem, ponieważ celebryci pochwalili się nim dopiero po fakcie. Oboje udostępnili zdjęcia w mediach społecznościowych i dzięki temu ta wiadomość dotarła do mediów. Jak się okazało – doszło do dwóch ceremonii – jednej w Las Vegas, gdzie ślubu udzielił im sobowtór Elvisa Presley'a i drugiej – bardziej wystawnej we Francji. Para zaręczyła się w październiku 2017 roku. W lipcu 2020 roku na świat przyszła ich pierwsza córka, a dwa lata później druga.

Sophie Turner i Joe Jonas wreszcie zabrali głos. Potwierdzili rozwód

Teraz po czterech wspólnych latach postanowili się rozwieść, mimo że nic na to nie wskazywało. Jeszcze dwa tygodnie temu Turner zamieściła na Instagramie zdjęcie, jak wspólnie ze swoim mężem wchodzi ze stadionu Yankee, tuż po koncercie The Jonas Brothers.

Niestety domysły pracy okazały się prawdziwe. Teraz oboje zamieścili w mediach społecznościowych wspólne oświadczenie. „Po czterech cudownych latach małżeństwa wspólnie postanowiliśmy zakończyć nasze małżeństwo” – czytamy.

W dalszej części nawiązali do plotek, z których m.in wynikało, że małżeństwo rozpadło się, ponieważ to tylko muzyk miał zajmować się dziećmi. „Istnieje wiele opartych na domysłach narracji na temat tego, dlaczego [postanowiliśmy się rozwieść – przyp. red.], ale tak naprawdę jest to wspólna decyzja i mamy nadzieję, że wszyscy możecie uszanować nasze życzenie dotyczące prywatności dla nas i naszych dzieci” – podkreślili Turner i Jonas.

