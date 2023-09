Finalista „MasterChefa” brutalnie pobity. Ma liczne złamania kręgów

O pobiciu uczestnika „MasterChefa” poinformował jako pierwszy portal Tuba Chorzowa. Do zdarzenia doszło w czwartek 31 sierpnia na ulicy 3 Maja w Chorzowie.

Pobicie Damiana Sobka. Ma liczne złamania i urazy

Damian Sobek opowiedział, że dzwonił do swojej cioci, żeby przygotowała kolacje, a on po drodze do domu kupi chleb. To właśnie, gdy opuszczał sklep, zaczepiło go kilka osób. Jeden z mężczyzn poprosił o papierosa, a Sobek spełnił prośbę. Potem poprosił o to kolejny chłopak. – Zażartowałem, że wszystkich muszę mieć na utrzymaniu. Sięgnąłem po paczkę, a po chwili dostałem kopniaka na klatkę – relacjonował kucharz.

Mężczyzna został pobity do nieprzytomności i okradziony – zginął jego zegarek i pieniądze – łączna wartość skradzionych przedmiotów to 5600 zł.

Już wiadomo, że jeden ze sprawców miał zaledwie 13 lat. W wypisie z Izby Przyjęć ze szpitala, do którego trafił Sobek, przeczytać można, że miał on złamanie kręgów odcinka lędźwiowego kręgosłupa, złamanie wyrostka poprzecznego prawego, liczne stłuczenia głowy i tułowia i liczne nieokreślone urazy.

Damian Sobek pisze do fanów. Jaki jest jego stan?

Damian Sobek wystosował teraz za pośrednictwem swojego Facebooka oświadczenie do wszystkich, którzy odezwali się do niego po traumatycznym wydarzeniu.

„Kochani, ręce mnie bolą z pisania, iż dostaje mnóstwo wiadomości. Dziękuję Bardzo bo dobre słowo jest tu potrzebne na ból który przechodze. Jestem na zwolnieniu lekarskim w Holandii, gdzie mieszkam i pracuję. Jestem pod opieką dobrych lekarzy. Dziękuję za miłe słowa. Pozdrawiam was Kochani i jeszcze będę gotować, tylko muszę wyzdrowieć” – zapowiedział.

